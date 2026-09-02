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JD Vance, declarații controversate despre Antihrist, „energii spirituale întunecate” și riscurile AI: „Nu aș fi șocat dacă ar umbla printre noi”

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JD Vance a vorbit despre Antihrist, „energii spirituale întunecate” și riscurile AI într-un podcast creștin. Vicepreședintele SUA a abordat și tentativa de asasinare a lui Donald Trump, precum și controversata imagine AI în care acesta apărea ca Iisus.

JD Vance a făcut o serie de declarații neobișnuite despre credință, „sfârșitul vremurilor”, Antihrist și inteligența artificială, într-o conversație de peste o oră cu podcasterul creștin Bryce Crawford.

JD Vance - Foto: Mediafax foto

JD Vance – Foto: Mediafax foto

Vicepreședintele american a povestit inclusiv că a simțit o „energie spirituală foarte întunecată” în timpul unor întâlniri cu lideri mondiali și a discutat despre posibilitatea unei intervenții divine în supraviețuirea lui Donald Trump tentativei de asasinat din 2024, scrie Associated Press,

Vicepreședintele SUA a vorbit despre interesul său pentru ideea de „sfârșit al vremurilor”, un subiect care, spune el, îl preocupa mult mai mult în tinerețe. Vance și-a amintit perioada de la sfârșitul anilor ’90, când apropierea anului 2000 alimenta numeroase teorii apocaliptice.

„Crezi că ne aflăm în vremurile de pe urmă? Nu știu. Și cred că probabil nu-mi face bine din punct de vedere spiritual să mă concentrez prea mult pe asta, pentru că sunt lucruri pe care trebuie să le fac. Trebuie să fiu bun cu soția mea.

Trebuie să fiu bun cu copiii mei. Trebuie să fiu, știi, un lider cât se poate de bun pentru Statele Unite ale Americii. Așa că, deși sunt fascinat de acest subiect, cred că a te concentra prea mult asupra lui poate fi foarte dăunător.

Cred că există anumite aspecte ale lumii care mă fac să nu fiu șocat dacă Anticristul ar fi printre noi. Dar, repet, încerc să nu mă concentrez prea mult asupra acestui lucru.”, a declarat JD Vance.

Sursa video – X/@HQNewsNow

Vance a legat apoi discuția de dezvoltarea inteligenței artificiale și, în special, de situațiile în care tehnologia începe să înlocuiască interacțiunile umane.

El a dat exemplul unei persoane care utiliza inteligența artificială pe post de consilier matrimonial.

Bryce Crawford a caracterizat o asemenea utilizare drept „oarecum satanică”, iar Vance a susținut că eliminarea completă a omului din relațiile sociale „pentru care Dumnezeu ne-a creat” este „foarte rea”.

Afirmațiile sale nu au vizat astfel existența sau dezvoltarea inteligenței artificiale în ansamblu, ci utilizarea acesteia drept substitut pentru anumite relații și interacțiuni umane.

Vance spune că a simțit „întuneric” în întâlniri cu lideri mondiali

Întrebat dacă, de când a devenit vicepreședinte, s-a aflat într-o încăpere pe care să o perceapă drept „întunecată din punct de vedere spiritual”, Vance a spus că a avut asemenea senzații chiar în timpul unor discuții cu lideri internaționali.

„Am fost la întâlniri cu lideri mondiali în care se discutau diferite probleme și cineva spunea ceva sau făcea o observație, iar eu simțeam un fel de întuneric. Îmi declanșa toate semnalele de alarmă spirituală din corp”, a povestit Vance.

O senzație asemănătoare ar fi avut și la Gettysburg, în Pennsylvania, locul uneia dintre cele mai sângeroase confruntări ale Războiului Civil american. Vance a descris ceea ce a perceput acolo drept o „energie spirituală foarte întunecată”, pe care a asociat-o numărului uriaș de oameni care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă.

„Cu siguranță, însă, nu atât ca o cameră în sine, cât mai degrabă ca și cum oamenii din jurul tău îți provoacă uneori un sentiment foarte, foarte neplăcut.

Știi, cu siguranță, am participat la întâlniri cu lideri mondiali în care se discutau diverse probleme și cineva spunea ceva sau făcea o observație, iar eu simțeam o anumită întunecime în legătură cu asta și parcă îmi declanșa toate semnalele de alarmă spirituale din corp, de genul: „Orice ar fi spus persoana aceea, trebuie să fiu foarte atent, pentru că nu e ceva bun””, a declarat JD Vance.

Sursa video – X/@clashreport

Vicepreședintele a vorbit și despre unul dintre cele mai dramatice momente ale recentei istorii politice americane: tentativa de asasinare a lui Donald Trump din iulie 2024, la Butler, Pennsylvania.

Trump a fost rănit la ureche de un glonț, iar un participant la miting a fost ucis. Vance consideră că moartea lui Trump în acel atac ar fi putut împinge Statele Unite spre tulburări civile extrem de grave.

Mai mult, a recunoscut că, într-un asemenea scenariu, chiar și el s-ar fi întrebat dacă asasinarea candidatului republican făcea parte dintr-o conspirație.

„Aș fi presupus că forțe foarte întunecate l-au eliminat pe Donald Trump chiar când era pe punctul de a reveni la Casa Albă”, a declarat vicepreședintele Statelor Unite.

TOLEDO, OHIO, UNITED STATES – JANUARY 22: United States Vice President JD Vance speaks on the U.S. economy at Midwest Terminals, Ironville Rail and Transfer, in Toledo, Ohio, United States, on January 22, 2026. Kyle Mazza / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Vance a abordat supraviețuirea lui Trump și din perspectivă religioasă, discutând posibilitatea ca evenimentul să fie privit de credincioși inclusiv prin prisma intervenției divine.

Vance îl apără pe Trump după imaginea AI în care apărea în postura lui Iisus

Inteligența artificială a revenit în discuție și într-un context direct legat de Donald Trump. Bryce Crawford a adus în atenție o imagine generată cu AI și distribuită de Trump pe rețelele sociale, în care președintele american era reprezentat în postura lui Iisus.

Gazda podcastului i-a mărturisit lui Vance că imaginea l-a ofensat.

Vicepreședintele american l-a apărat însă pe Trump, susținând că intenția acestuia nu ar fi fost să îl ironizeze sau să îl imite pe Dumnezeu.

„Nu încearcă să-i jignească pe oameni, încearcă să păstreze lucrurile într-o notă ușoară”, a declarat JD Vance.

Sursa video – X/@MarioNawfal

Vance a argumentat că Trump obișnuiește să glumească și încearcă frecvent să păstreze o atmosferă relaxată inclusiv în relația cu oamenii din jurul său.

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