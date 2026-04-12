Două țări au transformat nisipul din deșert în material de construcții

Deșertul Dasht-e Lut | Foto - Wikipedia

Japonia și Norvegia au reușit performanța de a transforma o problemă într-o oportunitate tehnologică. Ele au demonstrat că nisipul deșertic, amestecat cu lemn mărunțit, se poate transforma într-un material solid potrivit pentru construcții.

Deșertul Dasht-e Kavir | Foto – Wikipedia

Potrivit ProTv, descoperirea a fost făcută de Universitatea Norvegiana de Știință și Tehnologie (NTNU) și de Universitatea din Tokyo.

Ea pornește de la un paradox bine cunoscut în industria construcțiilor, acesta depinde de nisip extras din râuri, cariere și funduri marine cu un impact semnificativ asupra mediului, în timp ce deșerturile conțin milioane de kilometri pătrați de nisip considerat inutil. Pentru că este prea fin, acest nisip nu a fost potrivit pentru betonul convențional, în ciuda abundenței și accesibilității sale în regiunile aride.

Potrivit lui Ren Wei, autorul principal al studiului, problema esențială este că nisipul din deșert are o granulație mult prea fină, ceea ce împiedică betonul să atingă rezistența necesară pentru utilizări structurale. Această limitare a influențat, timp de decenii, căutarea unor soluții alternative menite să reducă presiunea asupra resurselor naturale convenționale.

Material nou fără ciment

Soluția propusă de echipa de cercetare schimbă paradigma clasică de fabricație. Materialul, denumit Botanical Sand Concrete, combină nisip deșertic și pulbere de lemn în proporții apropiate, fiind supus unui proces de presare termică la presiuni ridicate și temperaturi de aproximativ 180°C. Spre deosebire de betonul convențional, acesta nu implică utilizarea cimentului și nici reacții chimice complexe.

Elementul esențial este lignina, un polimer natural din structura lemnului, care, sub acțiunea căldurii și a presiunii, devine maleabilă și funcționează ca un adeziv organic. Acest mecanism, susținut de alcalinitatea naturală a nisipului, facilitează legarea eficientă a particulelor și formarea unor blocuri suficient de rezistente pentru utilizări practice.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Trimite acest link pe