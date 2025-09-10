Prima pagină » Actualitate » Dr. Anca Hâncu ne spune care este alimentul la care trebuie să renunțăm: „E lipsit de valoare nutritivă”

Dr. Anca Hâncu ne spune care este alimentul la care trebuie să renunțăm: „E lipsit de valoare nutritivă”

10 sept. 2025, 17:14, Actualitate
Dr. Anca Hâncu ne spune care este alimentul la care trebuie să renunțăm: „E lipsit de valoare nutritivă”
sursa foto/Facebook - Dr. Anca Hâncu

Cunoscutul medic nutritionist, Anca Hâncu, spune care este alimentul pe care nu trebuie să îl consumăm, pentru o alimentație și o viață sănătoase. Ea spune că acest aliment este, de fapt, lipsit de valoare nutritivă.

Dr. Anca Hâncu, care a transformat prevenția într-un principiu de viață, a vorbit despre puterea rutinei în cadrul unui stil de viață sănătos. Ea spune că, pentru a trăi mai mult și mai bine este esențial să identificăm obiceiurile benefice și să le repetăm în mod constant, minimizând, în același timp, greșelile alimentare și micile scăpări. Longevitatea nu se bazează pe schimbări dramatice, ci pe continuitatea alegerilor corecte”, spune aceasta, pentru longevitymagazine.ro.

În ce privește alimentul care ar trebui eliminat din dieta noastră, pentru o viață mai lungă, dr. Anca Hâncu face referire la cartofii prăjiți.

În prezent, ne concentrăm mai mult pe tipare alimentare și sinergia dintre alimente, nu pe nutrienți izolați. Cu toate acestea, dacă ar fi aleg un aliment lipsit de valoare nutritivă, care înlocuiește frecvent legumele în dietă, opta pentru cartofii prăjiți. Aceștia conțin acroleină — o substanță potențial cancerigenă, rezultat al procesului de prăjire la temperaturi înalte. În plus, aș recomanda limitarea alimentelor ultraprocesate și a alcoolului”, a spus medical, pentru sursa citată.

Medicul Anca Hâncu a mai vorbit și despre beneficiul major al mersului pe jos, asupra sănătății. Iată de ce trebuie practicat cât mai des.

Mersul pe jos are efecte pozitive atât asupra sistemului cardiovascular, cât și asupra sănătății mintale. Este o formă accesibilă de activitate fizică care reduce nivelul de stres, susține mobilitatea și are un impact semnificativ asupra longevității”, a mai declarat dr. Hâncu pentru sursa citată.

