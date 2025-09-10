Mâncarea de tip fast food, cauză de obezitate pentru tot mai mulți copii

Alimentele ultraprocesate ieftine sunt cauza creșterii numărului de copii supraponderali, unul din 10 copii fiind acum obez la nivel global, anunță UNICEF.

Pentru prima dată, mai mulți copii din întreaga lume sunt obezi decât subponderali, potrivit unui raport ONU.

Avertismentul UNICEF

Organizația avertizează că mâncarea nesănătoasă ultra-procesată copleșește dietele copiilor.

UNICEF a declarat că 188 de milioane de adolescenți și copii de vârstă școlară suferă de obezitate – unul din 10 – aceasta afectând sănătatea și dezvoltarea și aducând un risc de boli care le pun viața în pericol, potrivit The Guardian.

Catherine Russell, directoarea executivă a agenției ONU pentru copii, a declarat: „Când vorbim despre malnutriție, nu mai vorbim doar despre copiii subponderali. Obezitatea este o preocupare tot mai mare. Alimentele ultra-procesate [UPF] înlocuiesc din ce în ce mai mult fructele, legumele și proteinele, într-un moment în care nutriția joacă un rol esențial în creșterea, dezvoltarea cognitivă și sănătatea mintală a copiilor”.

În timp ce 9,2% dintre tinerii cu vârste cuprinse între cinci și 19 ani din întreaga lume sunt subponderali, 9,4% sunt considerați obezi, conform raportului. În anul 2000, aproape 13% erau subponderali și doar 3% erau obezi.

Raportul, intitulat „Hrănirea profitului: Cum dezamăgesc mediile alimentare copiii”, a utilizat date din peste 190 de țări și surse precum UNICEF, Organizația Mondială a Sănătății și Banca Mondială.

Unul din cinci copii este supraponderal!

Studiul a dezvăluit că una din cinci persoane cu vârste cuprinse între cinci și 19 ani este supraponderală, o proporție tot mai mare din cele 291 de milioane de persoane încadrându-se în categoria obezității: 42% în 2022, față de 30% în 2000.

Obezitatea a fost cea mai ridicată în țările insulare din Pacific, unde a existat „o trecere de la dietele tradiționale la alimente ieftine, bogate în calorii, importate”, se arată în raport. În Niue, 38% dintre tinerii cu vârste cuprinse între cinci și 19 ani sunt obezi, iar cifra este de 37% în Insulele Cook.

Ratele au fost ridicate și în țările mai bogate, cum ar fi Chile (27%), SUA (21%) și Emiratele Arabe Unite (21%).

