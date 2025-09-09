Mănânci pui la rotisor din supermarket? Ce spun nutriționiștii și ce conține alimentul, de fapt

Te-ai gândit vreodată ce ingrediente se regăsesc în celebrul pui la rotisor pe care îl găsești în supermarket? Nutriționiștii au discutat deschis despre acest aliment care a câștigat tot mai multă popularitate printre consumatori. Iată ce spun specialiștii din domeniul nutriției și ce conține puiul rotisat, de fapt.

Puiul la rotisor poate fi găsit atât în diverse centre comerciale, cât și în diferite localuri de tip fast-food. Acest preparat se află printre preferințele multor consumatori, îndeosebi pentru faptul că se prepară relativ repede, poate fi gustos și sățios.

85 de grame de pui la rotisor poate să aibă o cantitate mai mare de sare

Datele arată că 85 de grame de pui la rotisor poate să aibă 400 de miligrame de sodiu.

Karolin Saweres, nutriționist dietetician licențiat, a vorbit despre consumul puiului la rotisor. Este sau nu benefic pentru sănătate? Ce conține acest aliment, de fapt? Specialistul în nutriție susține că alimentul, considerat a fi bogat în proteine și accesibil, poate conține, de exemplu, soluții injectate cu aromă. Astfel de substanțe poate să ofere cărnii de pui un gust deosebit și, de ce nu, o nuanță atrăgătoare.

„Puiul la rotisor este convenabil, versatil, accesibil și bogat în proteine. Puiul la rotisor este un pui curățat, pregătit și adesea condimentat sau marinat cu amestecuri uscate, saramuri sau soluții injectate cu aromă.

De obicei, puiul este copt timp de aproximativ 1,5–2 ore la o temperatură moderată. Rezultatul este, de obicei, piele crocantă, carne suculentă și aromă bogată, fără a fi nevoie de multă grăsime adăugată.

Majoritatea puilor la rotisor din magazine sunt condimentați și injectați cu sare, arome și aditivi, ceea ce duce la un conținut ridicat de sodiu. Unele versiuni conțin aditivi, zaharuri și/sau fosfați, ceea ce poate fi problematic pentru persoanele cu probleme renale sau sensibilități alimentare”, spune Karolin Saweres.

Este important consumul cu moderație

Nutriționistul dietetician acreditat Samantha Cassetty susține că puiul la rotisor poate fi o alegere nutritivă. Deși pielea poate fi crocantă și gustoasă, ar trebui consumată cu moderație.

„Este o sursă slabă de proteine care te menține sătul și te ajută să-ți îndeplinești necesarul de proteine pentru menținerea masei musculare și sănătatea generală. Când ai un pui la rotisor (sau cumperi unul în drum spre casă), te încurajează să mănânci acasă, în loc să recurgi la opțiuni mai puțin sănătoase. De asemenea, pielea crocantă este delicioasă, dar este bogată în grăsimi saturate, așa că e mai bine să o consumi cu moderație”, a explicat nutriționistul, arată romaniatv.net.

Autorul recomandă:

Ce se întâmplă în organism dacă mănânci pepene roșu cu brânză, potrivit lui Carmen Brumă. Cât de sănătoasă este combinația alimentară

Capcana conservelor ieftine de pește din supermarket. Nutriționist sportiv: „Ar putea indica probleme de siguranță alimentară”

Care este cea mai bună făină pentru a face pâine. Are conţinut scăzut de carbohidraţi şi este bogată în proteine

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ