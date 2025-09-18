Dragoș Dolănescu, fiul regretatului interpret Ion Dolănescu și fost deputat în Costa Rica, a vorbit despre diferențele uriașe dintre veniturile profesorilor și politicienilor din America Centrală și cele din România.

Stabilit de mai mulți ani în Costa Rica, unde trăiește alături de familie, Dragoș Dolănescu spune că sistemul de învățământ local oferă venituri considerabile cadrelor universitare.

„Profesorii sunt cei care formează noua generație, nu este deloc ușor să lucrezi în învățământ, așa că salariile trebuie să fie pe măsura efortului și a responsabilității. În Costa Rica, un profesor universitar are un salariu lunar, dacă e să transformăm în euro, cuprins între 8.000 și 10.000 de euro. Însă, ca profesor de școală, este cu mult mai puțin, poate chiar la jumătate”, a declarat Dolănescu, citat de Click!

El a adăugat că salariul mediu pentru alte profesii în Costa Rica este cuprins între 600 și 1.000 de euro lunar, ceea ce face ca veniturile profesorilor universitari să fie considerate „foarte bune”.

Prin comparație, în România, un profesor universitar câștigă între 12.000 și 18.000 de lei net, în funcție de vechime.

Cât câștigă un politician în Costa Rica

Dragoș Dolănescu a vorbit și despre venitul său de parlamentar în Costa Rica, unde a fost deputat timp de un mandat.

„Am avut un salariu lunar în jur de 8.000 de dolari. Dar, în pandemia de Covid-19, când foarte mulți angajați din turism au intrat în șomaj, eu am donat jumătate din această sumă, pentru a-i ajuta pe cei sărmani, ca să supraviețuiască. Le-am oferit și saci cu orez și cu făină, am cărat cu cârca, zile întregi”, a mărturisit el.

Dolănescu spune că s-a remarcat prin apropierea de oameni: „Ca să fii politician, trebuie să fii alături de oamenii necăjiți, la necaz. Am fost unul dintre cei mai îndrăgiți deputați din Costa Rica”.

Mandatul său de deputat s-a încheiat, însă fiul lui Ion Dolănescu ia în calcul o revenire în viața politică din Costa Rica.