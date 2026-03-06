Prima pagină » Actualitate » Dragoș Pătraru se întoarce în televiziune. Cu cine negociază și când ar putea începe

Dragoș Pătraru se întoarce în televiziune. Cu cine negociază și când ar putea începe

Bianca Dogaru
06 mart. 2026, 17:41, Actualitate
Dragoș Pătraru se întoarce în televiziune. Cu cine negociază și când ar putea începe

Televiziunea Publică vrea să îl aducă înapoi pe Dragoș Pătraru, la opt ani după ce acesta a plecat cu scandal din instituție. Conducerea TVR a aprobat oficial începerea discuțiilor pentru un nou contract, iar de acest proiect se va ocupa postul TVR1. Se pare că negocierile vizează realizarea unei ediții a emisiunii „Starea Nației” în fiecare săptămână, potrivit paginademedia.

Colaborarea dintre jurnalist și TVR a fost mereu complicată. Pătraru a mai lucrat la postul public în două rânduri, dar ambele experiențe s-au încheiat cu certuri. Prima plecare, în 2016, s-a produs după ce acesta a criticat faptul că în TVR sunt angajate prea multe persoane care au rude în instituție. Ulterior, în 2018, s-a lăsat cu scandal după ce Pătraru a publicat înregistrări audio cu șefa TVR de atunci, Doina Gradea, care îi jignea pe jurnaliști.

După ce a fost dat afară în 2018, Dragos Pătraru a dat TVR în judecată. Instanța i-a dat dreptate și a decis că televiziunea a rupt contractul în mod abuziv. TVR a fost obligată să îi plătească jurnalistului penalități de aproximativ 30.000 de euro.

Recent, Pătraru spunea ironic că ar fi gata să dea la TVR o emisiune gratis, dar nu crede că șefii de acolo ar accepta. Între timp, televiziunea s-a răzgândit și a numit deja o comisie care să negocieze revenirea lui pe ecran.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Alexandru Rogobete: „Screeningul nu înseamnă boală. Acesta se face la oameni sănătoși”
18:33
Alexandru Rogobete: „Screeningul nu înseamnă boală. Acesta se face la oameni sănătoși”
FLASH NEWS Ciprian Ciucu negociază cu AUR pentru a înceta boicotul. Edilul spune că cerințele partidului sunt „de bun simț”
18:17
Ciprian Ciucu negociază cu AUR pentru a înceta boicotul. Edilul spune că cerințele partidului sunt „de bun simț”
BANI Mai știi celebra bancnotă de 5.000 lei cu chipul lui Lucian Blaga, din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026
17:17
Mai știi celebra bancnotă de 5.000 lei cu chipul lui Lucian Blaga, din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026
NEWS ALERT Președintele Nicușor Dan a anunțat într-un interviu pentru presa poloneză când va fi gata cea mai mare bază NATO din Europa, cea de la Kogălniceanu și câte miliarde de euro va costa: „Exclusiv bani românești”
17:09
Președintele Nicușor Dan a anunțat într-un interviu pentru presa poloneză când va fi gata cea mai mare bază NATO din Europa, cea de la Kogălniceanu și câte miliarde de euro va costa: „Exclusiv bani românești”
UTILE Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a unui om”
17:09
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a unui om”
UTILE Electrocasnicul care te zvântă de bani. Îți „umflă” factura la curent cu 36 lei, în fiecare lună
17:02
Electrocasnicul care te zvântă de bani. Îți „umflă” factura la curent cu 36 lei, în fiecare lună
Mediafax
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
Digi24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cancan.ro
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Mediafax
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul primăverii. Abonamentul mobil costă 62 lei/lună
Ce se întâmplă doctore
Procedura estetică care a băgat-o pe Antonia în spital a lovit-o și pe Laurette. A rămas imobilizată după aceeași intervenție: „N-am mai fost pe nicăieri”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Femeile sunt mai intuitive decât bărbații? Ce spun studiile despre cum citim emoțiile
DEZVĂLUIRI Acuzații grave la adresa Moscovei. Washington Post dezvăluie că Rusia a furnizat informații Iranului pentru lovirea țintelor americane din Orient
18:35
Acuzații grave la adresa Moscovei. Washington Post dezvăluie că Rusia a furnizat informații Iranului pentru lovirea țintelor americane din Orient
MESAJ Prim-ministrul Spaniei cere o „cooperare loială” cu SUA, dar condamnă atacurile asupra Iranului drept „greșeală extraordinară”
17:59
Prim-ministrul Spaniei cere o „cooperare loială” cu SUA, dar condamnă atacurile asupra Iranului drept „greșeală extraordinară”
RĂZBOI Trump: Evacuăm mii de oameni din Orienul Mijlociu
17:56
Trump: Evacuăm mii de oameni din Orienul Mijlociu
FLASH NEWS De la Varșovia, Nicușor Dan anunță că anularea alegerilor din România nu mai e un subiect de interes pentru Administrația Trump: Nu mai sunt întrebări / Au înțeles
17:13
De la Varșovia, Nicușor Dan anunță că anularea alegerilor din România nu mai e un subiect de interes pentru Administrația Trump: Nu mai sunt întrebări / Au înțeles
CONTROVERSĂ UE vrea să împiedice noii membri să devină Ungaria 2.0. Cum arată planul Bruxelles-ului care a transformat Muntenegru în cobai
17:00
UE vrea să împiedice noii membri să devină Ungaria 2.0. Cum arată planul Bruxelles-ului care a transformat Muntenegru în cobai
ULTIMA ORĂ Donald Trump face un anunț în direct: Regimul din Cuba va cădea în curând
16:59
Donald Trump face un anunț în direct: Regimul din Cuba va cădea în curând

Cele mai noi

Trimite acest link pe