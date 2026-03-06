Dragoș Pătraru se întoarce în televiziune. Cu cine negociază și când ar putea începe

Televiziunea Publică vrea să îl aducă înapoi pe Dragoș Pătraru, la opt ani după ce acesta a plecat cu scandal din instituție. Conducerea TVR a aprobat oficial începerea discuțiilor pentru un nou contract, iar de acest proiect se va ocupa postul TVR1. Se pare că negocierile vizează realizarea unei ediții a emisiunii „Starea Nației” în fiecare săptămână, potrivit paginademedia.

Colaborarea dintre jurnalist și TVR a fost mereu complicată. Pătraru a mai lucrat la postul public în două rânduri, dar ambele experiențe s-au încheiat cu certuri. Prima plecare, în 2016, s-a produs după ce acesta a criticat faptul că în TVR sunt angajate prea multe persoane care au rude în instituție. Ulterior, în 2018, s-a lăsat cu scandal după ce Pătraru a publicat înregistrări audio cu șefa TVR de atunci, Doina Gradea, care îi jignea pe jurnaliști.

După ce a fost dat afară în 2018, Dragos Pătraru a dat TVR în judecată. Instanța i-a dat dreptate și a decis că televiziunea a rupt contractul în mod abuziv. TVR a fost obligată să îi plătească jurnalistului penalități de aproximativ 30.000 de euro.

Recent, Pătraru spunea ironic că ar fi gata să dea la TVR o emisiune gratis, dar nu crede că șefii de acolo ar accepta. Între timp, televiziunea s-a răzgândit și a numit deja o comisie care să negocieze revenirea lui pe ecran.

AUTORUL RECOMANDĂ: