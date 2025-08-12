Dragoș Pîslaru anunță verificări privind achizițiile de autobuze școlare prin PNNR: „NU voi tolera niciun abuz”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a transmis că va trimite o echipă a Corpului de Control pentru verifica achizițiile de microbuze electrice prin PNRR, după ce au fost vehiculate informații în presă, potrivit cărora achizițiile au fost făcute la prețuri supraevaluate.

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, s-a declarat indignat de „informațiile apărute în presă despre posibile prețuri supraevaluate la microbuzele școlare electrice finanțate prin PNRR”.

Ministrul a anunțat că va trimite o echipă a Corpului de Control pentru a efectua verificări privind modul de achiziție al microbuzelor electrice:

„Voi trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziții: procedurile, prețurile plătite, criteriile tehnice și modul în care au fost respectate regulile de utilizare a fondurilor europene”.

Oficialul a subliniat că în cazul descoperirii de nereguli, ele „vor fi urmate de corecții financiare și, acolo unde este cazul, sesizarea Parchetului European”.

„Fondurile europene sunt un bun public și fiecare euro trebuie să fie cheltuit corect, transparent și în interesul oamenilor. Nu voi tolera niciun abuz”, a încheiat Dragoș Pîslaru.

Foto: Facebook/Dragoș Pîslaru