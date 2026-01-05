România, sub asediul vremii extreme: –15°C, blackout-uri și risc de inundații. Ministrul Cătălin Predoiu activează măsuri de urgență

România, sub asediul vremii extreme. Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat azi, după o videoconferință cu prefecții și structurile pentru situații de urgență, că prioritatea autorităților în contextul avertizărilor meteo de cod galben și portocaliu este protejarea populației și menținerea utilităților esențiale.

Conform ministrului, în județele Alba și Hunedoara au existat întreruperi majore de alimentare cu energie electrică, fiind afectați peste 90.000 de consumatori.

„Situaţia este în curs de remediere: în Alba s-a coborât de la aproximativ 43.000 la circa 10.000 de utilizatori fără curent, iar în Hunedoara sunt în jur de 5.000. Lucrează pe teren 39 de echipe în Alba şi peste 30 în Hunedoara, iar acolo unde a fost nevoie am trimis generatoare suplimentare, prin IGSU, pentru comunităţile afectate„, a precizat ministrul de Interne, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta a menţionat că circulaţia se desfăşoară în condiţii de iarnă, dar la acest moment nu există drumuri naţionale sau judeţene închise.

„Am cerut măsuri ferme pentru evaluarea drumurilor şi, dacă siguranţa o impune, restricţii temporare. Am solicitat identificarea din timp a persoanelor vulnerabile şi sprijin pentru cei cu nevoi medicale, inclusiv în zonele greu accesibile. În plus, având în vedere temperaturile foarte scăzute anunţate (posibil până la -15 grade C), am cerut aplicarea planului pentru persoanele fără adăpost: echipajele MAI şi ambulanţele vor interveni pentru ca nimeni să nu rămână expus riscurilor„, a subliniat ministrul de Interne.

Conform spuselor sale, „toate structurile MAI – pompieri, poliţie, jandarmerie, Salvamont – sunt la datorie şi pregătite să intervină„. Luni, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o atenţionare cod galben de inundaţii şi posibile depăşiri ale cotelor de atenţie. Atenționarea este valabilă până marţi, la miezul nopţii, pe râuri din nouă judeţe.

Astfel, în intervalul 5 ianuarie, ora 12:00 – 6 ianuarie, ora 00:00, se vor produce viituri rapide şi creşteri ale debitelor şi nivelurilor pe râurile din bazinele hidrografice:

Cri şul Alb – bazin amonte S.H. Vaţa de Jos şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Vaţa de Jos ( judeţele Hunedoara şi Arad);

Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu r âul Strei ( jude ţele Hunedoara şi Arad);

Bega – bazin amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget – amonte S.H. Chizătău ( judeţele Timiş şi Arad);

Timiş – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj, Pogăniş – bazin amonte de Acumularea Cadar Duboz , B ârzava , Moravi ţa ( judeţele Caraş -Severin şi Timiş );

Caraş , Nera ( judeţul Caraş -Severin);

Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu r âul Cerna ( jude ţele Mehedinţi şi Caraş -Severin);

Desnăţui – bazin amonte de Acumularea F ântânele , Jiu – afluen ţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu r âul Motru – amonte S.H. Podari ( jude ţele Mehedinţi şi Dolj );

Olt – afluenţii mici aferenţi sectorului aval de Acumularea Ioneşti ( judeţele V âlcea , Arge ş , Olt şi Dolj ) şi Olteţ – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu r âul Cerna ( jude ţele V âlcea , Olt şi Dolj ).

