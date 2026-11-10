Scandalul de la Teatrul Național București ia amploare. Repetițiile spectacolului regizat de Felix Alexa, suspendate după ce Ministerul Culturii a cerut explicații conducerii teatrului

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București a anunțat suspendarea repetițiilor pentru spectacolul „Tartuffe”, regizat de Felix Alexa, în urma unei întâlniri cu reprezentanții Ministerului Culturii. Decizia vine pe fondul unui scandal care a provocat reacții puternice în lumea teatrului, după ce regizorul a fost angajat în ciuda acuzațiilor publice de hărțuire și abuz care i-au fost aduse.

TNB a anunțat suspendarea repetițiilor spectacolului „Tartuffe” printr-o postare publicată pe Facebook, fără să precizeze când vor fi reluate acestea.

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„Teatrul Național «I.L. Caragiale» din București a decis, având în vedere și întrevederea cu reprezentanții Ministerului Culturii, suspendarea repetițiilor spectacolului «Tartuffe», ca măsură de organizare a activității, până la identificarea soluției profesionale adecvate pentru continuarea proiectului”, se arată în mesajul transmis de Teatrul Național București.

Reprezentanții teatrului au precizat că publicul va fi informat despre evoluția proiectului prin intermediul canalelor oficiale.

Ministerul Culturii a cerut explicații conducerii TNB

Decizia de suspendare a repetițiilor vine după întâlnirea de luni, 9 noiembrie, dintre conducerea Ministerului Culturii și managerul TNB, Ada Lupu Hausvarter. Ministerul și-a exprimat îngrijorarea față de acuzațiile și mărturiile apărute în spațiul public, dar și față de reacțiile provocate în lumea teatrului.

„În cadrul întrevederii (…) conducerea Ministerului Culturii și-a exprimat îngrijorarea și a solicitat clarificări privind situația creată în urma mărturiilor apărute în spațiul public și a reacțiilor generate în comunitatea teatrală. Fără a interveni în raporturile individuale de muncă sau comerciale ale instituțiilor din subordine și cu respectarea prezumției de nevinovăție, Ministerul Culturii are responsabilitatea de a veghea la menținerea unui mediu profesional sigur, bazat pe demnitate, respect reciproc și egalitate de șanse. În acest sens, ministerul verifică, în prezent, în toate instituțiile subordonate, modul de aplicare a măsurilor de prevenire și combatere a hărțuirii pe criterii de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă, prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 970/2023”, a informat ministerul într-o postare pe Facebook.

În acest sens, Ministerul Culturii a anunțat că verifică în toate instituțiile culturale subordonate modul în care sunt aplicate măsuri de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale și morale la locul de muncă, prevăzute de legislația în vigoare.

Peste 1.000 de artiști au cerut intervenția autorităților

Felix Alexa, angajat în octombrie la Teatrul Național, deși era anchetat pentru comportament abuziv, hărțuire sexuală și șantaj profesional, a stârnit un scandal uriaș la TNB. Peste 1.000 de actori, regizori, scenografi și alți profesioniști din domeniul cultural au semnat o petiție adresată ministrei Culturii, Ioana Ciocan.

Semnatarii au solicitat soluționarea urgentă a crizei, verificarea procedurii de angajare a regizorului și evaluarea modului în care conducerea teatrului a gestionat situația. Printre actorii TNB care au susținut petiția se numără Ofelia Popii, Mihai Călin, Istvan Teglas, Ilinca Goia și Emilian Oprea.

Conducerea Teatrului Național a apărat inițial imaginea regizorului

Într-un comunicat transmis la sfârșitul lunii octombrie, managerul TNB, Ada Lupu Hausvarter, și-a asumat public decizia de angajare a regizorului. Aceasta a explicat că propunerea a fost discutată în Consiliul artistic și aprobată în unanimitate de Consiliul administrativ, pe considerente profesionale.

Potrivit conducerii TNB, Felix Alexa a montat 21 de spectacole la Teatrul Național București în perioada 1991–2025. Managerul a mai susținut că repetițiile pentru „Tartuffe” se desfășuraseră până atunci într-un cadru profesionist, fără incidente semnalate.

Între timp, scandalul a continuat să ia amploare, iar regizorul și directorul onorific al TNB, Andrei Șerban, i-a cerut demisia lui Felix Alexa. Acesta a refuzat să renunțe la colaborare și a anunțat că intenționează să îi acționeze în instanță pe cei pe care îi consideră responsabili de defăimarea sa.