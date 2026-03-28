Drumul către stațiunea Vârful lui Roman, închis din cauza zăpezii

Elena Ailuţoaei
Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a închis temporar circulația rutieră pe drumul de acces spre stațiunea Vârful lui Roman (strada Lungă).

„Decizia a fost luată la nivelul Poliția Orașului Horezu, în colaborare cu Primăria Orașului Horezu, în calitate de administrator al drumului, vizând sectorul «Păstrăvărie» din zona turistică a orașului Horezu.

Măsura a fost instituită pentru prevenirea producerii unor evenimente rutiere și pentru protejarea participanților la trafic, în condițiile în care carosabilul este acoperit cu zăpadă și vizibilitatea este redusă.

La fața locului acționează utilaje de deszăpezire, sprijinite de un echipaj de poliție, în vederea restabilirii condițiilor de circulație în siguranță.

IPJ Vâlcea recomandă conducătorilor auto să evite deplasările în zona afectată până la ridicarea restricțiilor și să respecte indicațiile forțelor de ordine. De asemenea, este important ca autovehiculele să fie echipate corespunzător pentru sezonul de iarnă, iar viteza de deplasare să fie adaptată condițiilor de drum.

Facem apel la responsabilitate și prudență din partea tuturor participanților la trafic, pentru a preveni situațiile de risc și a contribui la siguranța comunității”, spun reprezentantii IPJ Vâlcea.

Infotrafic: Se circulă fără probleme, în condiții de ploaie

Pe de altă parte, Centrul Infotrafic anunță că se circulă normal, dar în condiții de carosabil umed pe majoritatea șoselelor. Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să circule cu viteză redusă, adaptată situației meteorologice.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la ora 07:00, nu erau impuse restricții de trafic pe rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. La nivel național, circulația rutieră se desfășoară în condiții generale de ploaie, carosabilul fiind preponderent umed, cu valori de trafic redus pentru acest moment.

Pentru evitarea accidentelor rutiere în aceste condiții de ploaie, polițiștii recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată situației meteorologice, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, să evite depășirile riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să circule cu atenția sporită, adoptând o conductă de vigilentă pe toată durata!

Cod portocaliu de ninsoare și vânt puternic

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă dimineață, 28 martie, mai multe avertizări nowcasting pentru zonele montane înalte, valabile până la ora 12:00, unde sunt anunțate ninsori și intensificări puternice ale vântului. Sunt vizate zonele de peste 1.800 de metri din județele Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița, unde sunt prognozate ninsori însoțite de vânt puternic.

Potrivit meteorologilor, rafalele vor ajunge la 85-120 km/h, iar viscolul va reduce vizibilitatea sub 50 de metri.

Tot sâmbătă dimineață, ANM a emis și două avertizări de Cod galben pentru zonele montane din Maramureș, Bistrița-Năsăud și Cluj, la altitudini de peste 1.800 de metri, valabile până în jurul orei 13:00. În aceste zone, vântul va sufla cu 70–90 km/h, iar ninsoarea va determina scăderea vizibilității sub 100 de metri.

Afectează vortexul polar Capitala? Mai ninge sau nu în București, potrivit meteorologilor Accuweather

Citește și

AUTO Cât costă un plin la mașină, calculat în timp de lucru efectiv. Avem socoteala pe care nimeni nu a îndrăznit să o facă
10:14
Cât costă un plin la mașină, calculat în timp de lucru efectiv. Avem socoteala pe care nimeni nu a îndrăznit să o facă
AUTO Cât trebuie să plătești acum, în 2026, pentru un certificat nou de înmatriculare. Actele de care ai nevoie
09:35
Cât trebuie să plătești acum, în 2026, pentru un certificat nou de înmatriculare. Actele de care ai nevoie
ACTUALITATE Valentin Stan: Armata Iranului va avea curaj să se întoarcă împotriva regimului atunci când va avea susținerea terestră a SUA
09:00
Valentin Stan: Armata Iranului va avea curaj să se întoarcă împotriva regimului atunci când va avea susținerea terestră a SUA
ACTUALITATE Tiger Woods, arestat după ce s-a răsturnat cu mașina în Florida. Fostul campion la golf a refuzat să se supună testării
08:51
Tiger Woods, arestat după ce s-a răsturnat cu mașina în Florida. Fostul campion la golf a refuzat să se supună testării
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Televiziunile americane folosesc războiul din Iran pentru a-l ataca pe Donald Trump”
08:30
Dan Dungaciu: „Televiziunile americane folosesc războiul din Iran pentru a-l ataca pe Donald Trump”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1493. Americanii îl acuză pe Zelenski că „a mințit” în legătură cu garanțiile de securitate. Ce plan are Putin
07:56
Război în Ucraina, ziua 1493. Americanii îl acuză pe Zelenski că „a mințit” în legătură cu garanțiile de securitate. Ce plan are Putin
Mediafax
Avertizări ANM: Cod portocaliu de ninsoare și vânt puternic la munte, în mai multe județe
Digi24
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Afaceristul din România, acuzat că și-a părăsit familia pentru amantă! Divorțul anului scoate la iveală secrete tulburătoare!
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia, conform dezvăluirilor unui jurnalist maghiar
Mediafax
Cătălin Predoiu: „România, printre cele mai sigure țări din lume, potrivit datelor recente”. 13.786 de percheziții domiciliare la suspecții de infracțiuni grave
Click
Lovitură dureroasă pentru Denise Rifai! Dezvăluiri neașteptate după despărțirea de Dan Alexa
Digi24
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Cancan.ro
BREAKING | A murit celebrul actor din telenovela Clona😢
Ce se întâmplă doctore
Alt divorț neașteptat în showbiz! Vedeta care s-a despărțit în mare secret! Au împreună doi copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Descopera.ro
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Un sistem solar în devenire? Două planete, surprinse în formare în discul unei stele tinere
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Aș fi vrut să fiu un jurnalist care relata despre răstignirea lui Iisus”
10:30
Ion Cristoiu: „Aș fi vrut să fiu un jurnalist care relata despre răstignirea lui Iisus”
ANALIZA de 10 Când expiră relația dintre Trump și Lukașenko. „Președintele Belarusului este dispus să facă sacrificii mari pentru o invitație la Mar-a-Lago sau Casa Albă”
10:00
Când expiră relația dintre Trump și Lukașenko. „Președintele Belarusului este dispus să facă sacrificii mari pentru o invitație la Mar-a-Lago sau Casa Albă”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În martie 1917 s-a prăbușit un imperiu. Nu se aștepta nimeni să cadă țarul”
10:00
Ion Cristoiu: „În martie 1917 s-a prăbușit un imperiu. Nu se aștepta nimeni să cadă țarul”
ACTUALITATE Valentin Stan: Când Iranul a aruncat cu rachete în toate părțile a dat dovadă de slăbiciune. Nu au putut să se lupte direct cu cei care îl atacau
09:30
Valentin Stan: Când Iranul a aruncat cu rachete în toate părțile a dat dovadă de slăbiciune. Nu au putut să se lupte direct cu cei care îl atacau
RĂZBOI Strategia „mozaic” a Iranului încă funcționează, deși 8 figuri-cheie ale regimului de la Teheran au fost ucise în atacurile americano-israeliene
09:00
Strategia „mozaic” a Iranului încă funcționează, deși 8 figuri-cheie ale regimului de la Teheran au fost ucise în atacurile americano-israeliene
SPORT Victorie mare pentru „tricolorii mici” la Priștina! Kosovo – România 0-1 cu selecționerul Curelea eliminat
08:40
Victorie mare pentru „tricolorii mici” la Priștina! Kosovo – România 0-1 cu selecționerul Curelea eliminat

