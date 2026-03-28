Drumul către stațiunea Vârful lui Roman, închis din cauza zăpezii

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a închis temporar circulația rutieră pe drumul de acces spre stațiunea Vârful lui Roman (strada Lungă).

„Decizia a fost luată la nivelul Poliția Orașului Horezu, în colaborare cu Primăria Orașului Horezu, în calitate de administrator al drumului, vizând sectorul «Păstrăvărie» din zona turistică a orașului Horezu.

Măsura a fost instituită pentru prevenirea producerii unor evenimente rutiere și pentru protejarea participanților la trafic, în condițiile în care carosabilul este acoperit cu zăpadă și vizibilitatea este redusă.

La fața locului acționează utilaje de deszăpezire, sprijinite de un echipaj de poliție, în vederea restabilirii condițiilor de circulație în siguranță.

IPJ Vâlcea recomandă conducătorilor auto să evite deplasările în zona afectată până la ridicarea restricțiilor și să respecte indicațiile forțelor de ordine. De asemenea, este important ca autovehiculele să fie echipate corespunzător pentru sezonul de iarnă, iar viteza de deplasare să fie adaptată condițiilor de drum.

Facem apel la responsabilitate și prudență din partea tuturor participanților la trafic, pentru a preveni situațiile de risc și a contribui la siguranța comunității”, spun reprezentantii IPJ Vâlcea.

Infotrafic: Se circulă fără probleme, în condiții de ploaie

Pe de altă parte, Centrul Infotrafic anunță că se circulă normal, dar în condiții de carosabil umed pe majoritatea șoselelor. Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să circule cu viteză redusă, adaptată situației meteorologice.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la ora 07:00, nu erau impuse restricții de trafic pe rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. La nivel național, circulația rutieră se desfășoară în condiții generale de ploaie, carosabilul fiind preponderent umed, cu valori de trafic redus pentru acest moment.

Pentru evitarea accidentelor rutiere în aceste condiții de ploaie, polițiștii recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată situației meteorologice, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, să evite depășirile riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să circule cu atenția sporită, adoptând o conductă de vigilentă pe toată durata!

Cod portocaliu de ninsoare și vânt puternic

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă dimineață, 28 martie, mai multe avertizări nowcasting pentru zonele montane înalte, valabile până la ora 12:00, unde sunt anunțate ninsori și intensificări puternice ale vântului. Sunt vizate zonele de peste 1.800 de metri din județele Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița, unde sunt prognozate ninsori însoțite de vânt puternic.

Potrivit meteorologilor, rafalele vor ajunge la 85-120 km/h, iar viscolul va reduce vizibilitatea sub 50 de metri.

Tot sâmbătă dimineață, ANM a emis și două avertizări de Cod galben pentru zonele montane din Maramureș, Bistrița-Năsăud și Cluj, la altitudini de peste 1.800 de metri, valabile până în jurul orei 13:00. În aceste zone, vântul va sufla cu 70–90 km/h, iar ninsoarea va determina scăderea vizibilității sub 100 de metri.

