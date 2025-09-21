Transfăgărășanul Chinei. Cum arată Drumul Mătăsii în Mileniul trei la altitudinea de 4000 de metri

Imagini spectaculoase filmate cu o dronă dezvăluie cum arată una din cele mai uluitoare porțiuni ale Drumului Mătăsii în mileniul trei. Este vorba de un segment al Șoselei de 1200 de kilometri care traversează, în cea mai mare parte, regiunea autonomă Xinjiang Uygur din nord-vestul Chinei. Această porțiune șerpuitoare, lungă de 75 de kilometri, la o altitudine de 4.100 de metri deasupra nivelului mării, are nu mai puțin de 600 de curbe în ac de păr. Drumul leagă China de Pakistan pe cel mai cunoscut traseu al Drumului Mătăsii.

O simplă comparație spune totul, în acest punct șoseaua atinge dublul altitudinii Transfăgărășanului.

Construcția „faraonică”, o minune a ingineriei, a costat viața a peste 1200 de oameni, chinezi și pakistanezi, conform datelor oficiale, dar, evident, cifrele reale sunt escamotate. Dincolo de importanța sa economică extraordinară, drumul este în sine o atracție turistică. I se mai spune Drumul cu patru anotimpuri, pe parcursul călătoriei din China până în Pakistan treci de la vară, toamnă, iarnă și primăvară.

Ca și Transfăgărășanul, drumul este parțial sau total închis în perioada musonilor când ploaia, zăpada sau viscolul, în funcție de altitudine îl face impracticabil.

