Drumul spectaculos din vestul României care e la mare căutare de turiști: colțul de rai e supranumit „perla județului Timiș”

Și Banatul are, de câțiva ani, un Transfăgărășan al lui. Se numește Transluncani și este un drum șerpuit care urcă muntele, croit prin stâncă, pe urmele unui fost drum agricol pe care numai carele trase cu boi puteau ajunge. Traseul de cinci km este acum un drum asfaltat și căutat de turiști pentru peisajul mirific, pentru drumeție și sport, precum și pentru produsele tradiționale care se pot cumpăra direct de la stână.

Fiecare popas care se poate face aici arată că, prin tradiție, inovație și diversitate, județul Timiș poate să câștge titlul de Regiune Gastronomică Europeană în 2028. Lider de proiect este Consiliul Județean Timiș.

Drumul asfaltat care șerpuiește printre munți și păduri, în inima Banatului, a transformat o zonă rurală izolată, într-una turistică. Asfaltul a conectat drumul cu lumea civilizată, fără însă a-i altera tradițiile. De câțiva ani, acest traseu este căutat de turiști din toată țara. Pe jos, cu mașina sau cu Bicicleta, peisajele încântă ochiul, iar efortul e răsplătit în vârf de munte. În hamace colorate, te poți bucura de liniștea locului și de gustul produselor tradiționale aduse direct de la stână. De asemenea, slănina, ceapa, brânza sau roșiile, coapte pe grătarul din vârful muntelui, sunt un real festin rustic, care devine o atracție turistică în sine.

„De regulă, în zona montană a județului Timiș întâmpinăm turiștii cu un pahar de răchie, după o drumeție, urcând la cota 730 în zona montană a județului Timiș, cele trei comune Tomeș, Pietroasa și Nădrag”, spune un turist, potrivit Antena 3.

De asemenea, în unele seri, vârful muntelui se transformă într-un cinema în aer liber cu vedere la stele.

La capătul celor cinci kilometri de drum, la peste 730 de metri altitudine, se deschide o panorama amețitoare spre Munții Poiana Ruscă, iar în vale se pot vedea satele, ca niște mici pete de culoare înșirate pe văi. Dacă ajungi în zona muntoasă a județului Timiș, trebuie să trăiești experiența completă. După aceste drumeții și mese îmbelșugate, e obligatoriu să te relaxezi la umbra mesteacănilor din Banat.

Dacă preferi să îmbini drumeția cu aventura, traseul Transluncani este exact ce trebuie: un perete de stâncă echipat cu cabluri și trepte metalice.

„Traseul de la Turnul Iman, așa se numește, este un traseu de dificultate mică. Este accesibil tuturor persoanelor care au echipament nespecializat și în condiție fizică cât de cât bună, nu neapărat să fie foarte antrenați. Sunt mulți turiști care vin tocmai pentru asta”, spune și Crăciunean Florin, șef Salvamont Timiș, potrivit sursei citate.

La coborâre, poți regăsi liniștea la mănăstirile de la poalele munților: la Românești, Izvorul lui Miron sau la Biserica de Lemn ,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul„.

„Transluncaniul, perla Banatului, perla județului Timiș. L-am construit pe fonduri europene în 2019. În ultimii șase ani de zile a devenit referință pentru turiști. Avem turiști din toată țara, avem turiști care vin din străinătate și este foarte apreciat. Avem zeci de mii de vizitatori de la momentul construirii drumului”, a precizat și Costel Medelean, primar localitatea Tomești.

Un obiectiv al primarului și al oamenilor locului este și obținerea titlului de Regiune Gastronomică Europeană, fapt care se poate transforma în realitate.

