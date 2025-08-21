DSU: Misiune de sprijin în Spania – pompierii români au plecat spre Galicia

Cei 51 de pompieri români care fac parte din modulul specializat în stingerea incendiilor de pădure au plecat, joi dimineața, 21 august, la ora 6:00, în misiune în Regatul Spaniei, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență.

Transportul echipei de intervenție se realizează cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, pe cale aeriană, cu o aeronavă C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române.

Pompierii români vor acționa în regiunea Galicia, în apropierea provinciei Ourense, precizează sursa citată.

Ca urmare a numeroaselor incendii de vegetație care afectează teritoriul spaniol, a fost activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Astfel, au răspuns prompt solicitării de asistență venită din partea Spaniei echipe specializate din mai multe state, precum Franța, Germania, Cehia și Slovacia.

Modulul de intervenție român va acționa în regiunea Galicia, alături de o echipă similară din Finlanda.

