Cristian Lisandru
17 aug. 2025, 15:12, Actualitate
În noaptea de sâmbătă spre duminică, în provincia Çanakkale din nord-vestul Turciei – frecventată de foarte mulți turiști – a izbucnit un alt incendiu devastator, iar 251 de persoane din 5 sate au fost evacuate de autorități.

Din cauza vânturilor deosebit de puternice, incendiul s-a propagat cu rapiditate.

„Ca măsură de precauţie, 251 de locuitori din cinci sate au fost relocaţi în zone sigure”, a scris guvernatorul din Çanakkale, Omer Toraman, pe platforma X.

Turcia se confruntă cu incendii forestiere pe scară largă de la sfârșitul lunii iunie

Imaginile transmise de posturile de televiziune au arătau dealuri luminate puternic de flăcări și nori denși de fum.

Potrivit autorităților din Turcia, 12 şi 18 elicoptere s-au alăturat, la primele ore ale dimineții de duminică, operaţiunilor de salvare care au implicat aproximativ 900 de persoane.

În data de 11 august 2025, peste 2.000 de persoane au fost evacuate în provincia Çanakkale, din cauza unui incendiu puternic care a devastat locuinţe şi a dus la intoxicarea a zeci de locuitori.

Turcia se confruntă cu incendii forestiere pe scară largă de la sfârșitul lunii iunie. Treisprezece persoane au murit, inclusiv zece voluntari din echipele de salvare și lucrători forestieri uciși miercuri într-un incendiu în Eskisehir, vestul Turciei.

Temperaturile deasupra normelor sezoniere au fost exacerbate de vânturi puternice și condiții uscate, ceea ce a dus la zeci de incendii de vegetație. (mai multe detalii AICI)

Foto – Profimedia Images

