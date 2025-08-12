Un muncitor român a murit în Spania, la cules de fructe. I s-a făcut rău, după ce a lucrat la 41 de grade Celsius

Un muncitor român a murit luni, în Spania, în timp ce culegea fructe în condiții extreme, cu temperaturi de 41 de grade Celsius.

Potrivit presei spaniole, bărbatul a început să se simtă rău în jurul orei 16:45, în vreme ce lucra pe o plantație de lângă șoseaua Vallmanya. Colegii săi au sunat la serviciul de urgență, însă, când echipajele au ajuns, muncitorul nu mai dădea semne vitale și nu a mai putut fi salvat.

Polițiștii au demarat o anchetă prin care să determine cauza exactă a decesului și dacă acesta poate să fie considerat un accident de muncă care ar fi putut fi eviaitat, având în vedere valul extrem de căldură.

De altfel, Agenția Națională de Meteorologie din Spania a informat că valul de căldură actual, care a început pe 3 august, o să persiste cel puțin până luni, 18 august, cu temperaturi extrem de ridicate în toată țara.

În anumite zone, ca valea Guadalquivir, se pot înregistra 44 de grade Celsius, iar în alte regiuni din sud-vest și nord-est, temperaturile vor depăși constant 40 de grade Celsius.

Cazul acesta readuce în discuție riscurile la care sunt supuși muncitorii agricoli, mai ales cei străini, care lucrează în aer liber, în zilele de caniculă extremă. Comunitatea românească din Spania este numeroasă în sectorul agricol și este direct influențată de aceste condiții.

