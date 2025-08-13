Prima pagină » Știri externe » Unul dintre cele mai mari orașe din Grecia este amenințat de un INCENDIU de proporții. Autoritățile au început operațiuni de evacuare

Andrei Văcaru
13 aug. 2025, 23:27, Știri externe
Al treilea cel mai mare oraș din Grecia, Patras, este amenințat de un incendiu de vegetație care se extinde rapid, iar autoritățile au decis deja evacuarea unui număr mare de persoane.

Vânturile puternice au împins flăcările la periferia orașului cu o populație de aproximativ 200.000 de locuitori, forțând evacuări, inclusiv a unui spital de copii. Aproape 10.000 de hectare au ars în regiunea Achaia în ultimele două zile, arată BBC.

Sate întregi au fost evacuate, case și afaceri au fost distruse, iar sute de vehicule ars în incendiu. Străzile din Patras erau pustii miercuri, atât din cauza norului de fum produs de incendiu, cât și ca urmare a faptului că temperaturile au depășit 38 de grade Celsius. Sute de persoane au ajuns la spital cu probleme respiratorii ca urmare a acestei situații, notează sursa citată. Autoritățile au ordonat locuitorilor unui oraș din apropiere, cu 7.700 de locuitori, să evacueze localitatea, iar miercuri au fost emise noi alerte pentru încă două sate.

Grecia, afectată de incendii puternice de vegetație

În alte părți ale Greciei, zeci de oameni au fost salvați de gărzile de coastă, în timp ce incendiile se îndreptau spre plajele de pe insulele Zante și Chios.

Grecia a solicitat ajutor din partea Uniunii Europene pentru a reuși să țină sub control cele aproximativ 20 de incendii de amploare care au lovit țara în ultima săptămână.

Criza vine în contextul în care un val de căldură afectează sudul Europei, declanșând incendii din Portugalia până în Balcani.

În Spania, un civil de origine română și un pompier voluntar au murit miercuri, în timpul celei de-a zecea zile consecutive de căldură extremă din țară, care a atins un vârf de 45°C.

Agenția meteo de stat a avertizat că aproape întreaga Spanie este expusă unui risc extrem de incendiu. Valul de căldură este așteptat să dureze până luni, fiind unul dintre cele mai lungi înregistrate vreodată în țară.

