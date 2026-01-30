Un întreprinzător iscuist japonez, în vârstă de 35 de ani, a fost înșelat cu suma de 247.000 de euro în Roma, Italia. Bărbatul a călătorit pe banii lui din Japonia pentru a încheia o tranzacție de succes, vânzarea a patru ceasuri de lux. Suma pe care a obținut-o este incredibilă. De fapt, japonezul a fost victima unui truc pe care și copiii îl știu în România, Fenta Maradona.

Credulul japonez a mai și postat pe Instagram fotografii cu patru ceasuri de lux pe care intenționa să le vândă la Milano: două Rolex Daytona din aur, un GMT Master cu cadran albastru și roșu și un Datejust. A primit o ofertă irezistibilă din Italia. Doi cumpărători l-au convins să vină la Roma pe cheltuiala proprie pentru a finaliza afacerea. Prețul stabilit pentru ceasuri a fost de 247.000 de euro, relatează publicația italiană TGcom24.

După ce a ajuns la aeroportul Fiumicino, japonezul s-a cazat la un hotel din capitala italiană. Cei doi bărbați l-au luat de la hotel și l-au dus într-un pub, unde, în timp ce savurau o bere, au finalizat afacerea.

Vânzătorul le-a oferit o valiză cu ceasurile de lux, iar aceștia i-au dat un rucsac plin cu bancnote care păreau a fi bani reali. Când a ajuns în camera sa de hotel și a început să numere banii, bărbatul a realizat că majoritatea bancnotelor erau false, fiind, de fapt, bani de joc, specifici jocului Monopoly.

Doar primele bancnote erau autentice. Când a încercat să-i contacteze pe cei doi, a descoperit că aceștia își șterseseră contul de Instagram prin care îl contactaseră inițial. Înainte de a se întoarce în Japonia, bărbatul a depus o plângere la poliție, care a deschis o anchetă pentru a-i identifica pe escroci și a recupera ceasurile furate.

Recomandarea autorului: Metoda „Maradona”, din nou la modă. Străinii, victime sigure în București. Cum procedează hoții