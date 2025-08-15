Duhoarea s-a reinstalat în Cluj. Autoritățile nu pot explica sursa miasmelor pestilențiale

Clujenii se plâng din nou că un miros pestilențial bântuie prin oraș. Locuitorii susțin că nu pot nici să deschidă geamurile, nici să stea afară din cauză miasmelor. Periodic, în Cluj ajunge un aer încărcat de miresme puturoase, fie că e de la ferme de pui sau de la groapa de gunoi, iar clujenii trebuie să suporte mirosul uneori zile întregi.

După săptămâni de teste, autoritățile din Cluj-Napoca nu au găsit cauza mirosului urât din oraș. Prefectura județului Cluj a instituit un grup de lucru, dar fără vreun rezultat concret. Pe scurt, în Cluj-Napoca continuă să miroasă a deșeuri și nimeni nu pare să știe de ce.

Primul deget a fost îndreptat către Centrul de Management integrat al Deșeurilor. Firma care colectează deșeurile a fost amendată cu 80.000 de lei pentru că mecanismele de sortare a gunoiului nu funcționează corespunzător.

Un alt suspect pentru mirosul înțepător din Cluj-Napoca a fost o fermă de păsări din apropierea municipiului. Asta deși vecinii fermei spun că nu sunt deranjați de mirosul venit de la păsări sau acțiunile de fertilizare.

„Din cauza căldurii excesive, mirosurile pot fi resimțite în mai multe zone”

Garda de Mediu Comisariatul Județean Cluj a primit o serie de sesizări cu privire la mirosul puternic resimțit în mai multe zone din Cluj.

În urma verificărilor efectuate, Garda de Mediu Cluj arată că firmele care aplică îngrășăminte naturale au informat în prealabil autoritățile din localitățile Aiton, Săndulești și Tureni, precum și din municipiul Turda.

Dorim să vă aducem la cunostință, pe strada Eugen Ionesco este un miros foarte urât, pur și simplu nu putem aerisi sau ieși din casă. Este ceva inacceptabil să nu putem ieși din casă și copiii să nu poată ieși la plimbare. Va rugăm să localizati și solutionați problema astfel încât calitatea vieții să nu fie afectată. Pute îngrozitor în cartierele Europa și Bună Ziua. Nu poți sta afară de putoare; Miroase a gunoi în toata zona Andrei Mureșanu; Miroase a excremente din nou în Cluj; Miroase foarte rău aerului a gunoi, postează contribuabilii.

Pe de altă parte locuitorii din Cluj-Napoca respiră un aer poluat. Măsurătorile arată că zonele cele mai afectate sunt în preajma marilor bulevarde, acolo unde traficul este intens, dar și în locurile unde există șantiere.