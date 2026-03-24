Duminică, transportul feroviar de călători trece la ora de vară. Anunțul oficial făcut de CFR Călători

CFR Călători a emis un comunicat oficial prin intermediul căruia a anunțat că, începând cu data de 29 martie 2026, în activitatea de transport feroviar se va trece la ora oficială de vară, ora 03:00 devenind ora 04:00.

Potrivit comunicatului emis, trecerea la ora de vară nu modifică mersul trenurilor în vigoare, iar circulaţia se va efectua conform orarului prevăzut în mersul trenurilor.

”Trecerea la ora de vară nu modifică mersul trenurilor în vigoare, circulaţia se va efectua conform orarului prevăzut în mersul trenurilor. Trenurile operate de CFR Călători vor circula după ora actuală (de iarnă) până în noaptea de 28/29 martie a.c. la ora 03:00, care va deveni ora 04:00. După ora 04:00, trenurile vor pleca la orele din mersul de tren în vigoare, respectând ora oficială de vară”, precizează, marţi, compania, într-un comunicat de presă.

Compania menționeză că trenurile operate de CFR Călători aflate în circulaţie după ora 03:00, care devine ora 04:00, vor urma să își continue mersul până la staţia de destinaţie, iar în cazul în care orele de plecare ale acestor trenuri se suprapun cu orele normale de plecare în intervalul orar 04:00 – 05:00, trenurile vor pleca în ordinea rangului.

Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea la ora de vară se face în aceeaşi zi de duminică, 29 martie 2026, între staţiile de frontieră cu ţările vecine, trenurile vor circula după graficele din mersul de tren în vigoare”, a transmis compania.

Trenurile din Galați, afectate de trecerea la ora de vară 2026. Unele vor întârzia o oră

Programul de vară al CFR privind transportul feroviar a fost publicat

ȘTIINȚĂ Cum funcționează sistemul de navigație al creierului uman. Descoperire uriașă în neuroștiință făcută de un cercetător german
14:14
Cum funcționează sistemul de navigație al creierului uman. Descoperire uriașă în neuroștiință făcută de un cercetător german
SCANDALOS Caz revoltător în Vaslui. Un bărbat s-a filmat când pregătea spânzurătoarea propriului copil. Motivul uluitor pentru care a recurs la acest gest
14:12
Caz revoltător în Vaslui. Un bărbat s-a filmat când pregătea spânzurătoarea propriului copil. Motivul uluitor pentru care a recurs la acest gest
TRANSPORT Ministrul Transporturilor s-a întâlnit cu ambasadorul Franței. Dezvoltarea unui hub logistic, pe agendă
13:35
Ministrul Transporturilor s-a întâlnit cu ambasadorul Franței. Dezvoltarea unui hub logistic, pe agendă
ACTUALITATE Ce cantitate de țigări și alcool poți aduce în Germania în 2026. Limitele peste care riști amenzi serioase
13:30
Ce cantitate de țigări și alcool poți aduce în Germania în 2026. Limitele peste care riști amenzi serioase
EDUCAȚIE Schimbare majoră pentru elevii cu nevoi speciale. Ce se întâmplă cu alocația de hrană
13:28
Schimbare majoră pentru elevii cu nevoi speciale. Ce se întâmplă cu alocația de hrană
INEDIT Comună la înălțime. A dat 6 milioane de euro pentru cel mai înalt pod suspendat pietonal din Europa
13:16
Comună la înălțime. A dat 6 milioane de euro pentru cel mai înalt pod suspendat pietonal din Europa
Mediafax
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
Digi24
Wall Street Journal - Cea mai mare țară din Peninsula Arabică s-ar putea alătura războiului împotriva Iranului
Cancan.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Click
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Digi24
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară
Cancan.ro
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Ce se întâmplă doctore
Imagini senzaționale cu Loredana Chivu! A slăbit spectaculos și și-a arătat formele perfecte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
20 de glume despre Chuck Norris care au cucerit Internetul

