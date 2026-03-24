Duminică, transportul feroviar de călători trece la ora de vară. Anunțul oficial făcut de CFR Călători

CFR Călători a emis un comunicat oficial prin intermediul căruia a anunțat că, începând cu data de 29 martie 2026, în activitatea de transport feroviar se va trece la ora oficială de vară, ora 03:00 devenind ora 04:00.

Potrivit comunicatului emis, trecerea la ora de vară nu modifică mersul trenurilor în vigoare, iar circulaţia se va efectua conform orarului prevăzut în mersul trenurilor.

”Trecerea la ora de vară nu modifică mersul trenurilor în vigoare, circulaţia se va efectua conform orarului prevăzut în mersul trenurilor. Trenurile operate de CFR Călători vor circula după ora actuală (de iarnă) până în noaptea de 28/29 martie a.c. la ora 03:00, care va deveni ora 04:00. După ora 04:00, trenurile vor pleca la orele din mersul de tren în vigoare, respectând ora oficială de vară”, precizează, marţi, compania, într-un comunicat de presă.

Compania menționeză că trenurile operate de CFR Călători aflate în circulaţie după ora 03:00, care devine ora 04:00, vor urma să își continue mersul până la staţia de destinaţie, iar în cazul în care orele de plecare ale acestor trenuri se suprapun cu orele normale de plecare în intervalul orar 04:00 – 05:00, trenurile vor pleca în ordinea rangului.

”Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea la ora de vară se face în aceeaşi zi de duminică, 29 martie 2026, între staţiile de frontieră cu ţările vecine, trenurile vor circula după graficele din mersul de tren în vigoare”, a transmis compania.

