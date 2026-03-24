În noaptea de sâmbătă spre duminică, 28-29 martie, România va trece oficial la ora de vară, ceasurile vor fi date cu o oră înainte. Astfel, ora 03:00 va deveni ora 04:00, o schimbare care va fi valabilă până pe 25 octombrie 2026, atunci când vom reveni la ora standard.

CFR Infrastructură Galați a anunțat că schimbarea nu va afecta mersul trenurilor, însă călătorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție orele de plecare.

Trenurile din Galați, afectate de trecerea la ora de vară 2026. Unele vor întârzia o oră

„Trecerea la ora oficială de vară nu modifică mersul trenurilor în vigoare, circulaţia trenurilor urmând a se efectua conform orarelor prevăzute în livretele de mers.

În noaptea de 28/29 martie 2026 toate trenurile de călători şi marfă care au ora de plecare din staţiile de îndrumare între orele 03.00 şi 04.00, vor pleca întârziate faţă de ora din livretul de mers”, precizează reprezentanții CFR, potrivit Libertatea.

Țările vecine care folosesc ora Europei Orientale fac aceleași modificări în aceeași zi, ceea ce va permite adaptarea operativă a circulației trenurilor de marfă între stațiile CF Galați Larga – Giurgiulești și retur.

Pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galați, următoarele trenuri de călători vor fi afectate de schimbarea orei:

IRN 401 Ungheni Prut – București Nord: plecare din stația CF Mărășești la ora 04.06 (în loc de 03.06);

IR 1658 Vatra Dornei Băi – București Nord: trecere prin Hm Sihlea la ora 04.02 (în loc de 03.02);

IR 1668 Iași – București Nord: trecere prin Hm Zoița la ora 04.05 (în loc de 03.05);

IR 1669 București Nord – Iași: plecare din stația Tecuci la ora 04.06 (în loc de 03.06);

R 5010 Buzău – București Basarab: plecare la ora 04.00 (în loc de 03.13);

R 7361 Buzău – Galați: plecare la ora 04.00 (în loc de 03.43);

R + E 11069 București Nord – Adjud: plecare din Hm Pufești la ora 04.00 (în loc de 03.00);

R + E 11552 Adjud – București Nord: plecare din stația CF Focșani la ora 04.01 (în loc de 03.01);

R + E 13701 Mărășești – Miercurea Ciuc: plecare din stația CF Mărășești la ora 04.00 (în loc de 03.48);

R 14068 (înlocuind R 10348 Nehoiașu – Buzău): plecare din Hm Pârscov la ora 04.44 (în loc de 03.44);

R 14066 (înlocuind R 10380 Chiraftei – Galați): plecare din Hm Tulucești la ora 04.27 (în loc de 03.27).

