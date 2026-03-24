Trenurile din Galați, afectate de trecerea la ora de vară 2026. Unele vor întârzia o oră

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 28-29 martie, România va trece oficial la ora de vară, ceasurile vor fi date cu o oră înainte. Astfel, ora 03:00 va deveni ora 04:00, o schimbare care va fi valabilă până pe 25 octombrie 2026, atunci când vom reveni la ora standard.
CFR Infrastructură Galați a anunțat că schimbarea nu va afecta mersul trenurilor, însă călătorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție orele de plecare.
„Trecerea la ora oficială de vară nu modifică mersul trenurilor în vigoare, circulaţia trenurilor urmând a se efectua conform orarelor prevăzute în livretele de mers.
În noaptea de 28/29 martie 2026 toate trenurile de călători şi marfă care au ora de plecare din staţiile de îndrumare între orele 03.00 şi 04.00, vor pleca întârziate faţă de ora din livretul de mers”, precizează reprezentanții CFR, potrivit Libertatea.
Țările vecine care folosesc ora Europei Orientale fac aceleași modificări în aceeași zi, ceea ce va permite adaptarea operativă a circulației trenurilor de marfă între stațiile CF Galați Larga – Giurgiulești și retur.
Pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galați, următoarele trenuri de călători vor fi afectate de schimbarea orei:
