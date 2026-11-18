Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Um a fost fotografiată la schi, purtând un echipament de marcă europeană. Presa sud-coreeană susține că ținuta fiicei dictatorului și schiurile sunt de marcă franceză și elvețiană.

Kim Ju-ae (13 ani) a schiat într-o stațiune turistică aflată în construcție în Samjiyon, provincia Ryanggang, în perioada 15-16 noiembrie. Fotografiile au fost publicate marți de agenția de presă de stat KCNA.

Liderul nord-coreean a inspectat lucrările de pe șantier și și-a supravegheat fiica când a schiat. Adolescenta poartă o ținută complet albă.

Pot fi sesizate un logo triunghiular de pe mânecă și prezența literei S în apropiere de genunchi.

Schiurile au logo-ul mărcii elvețiene Stockli. Schiurile se vând cu peste 1.000 de euro, potrivit South China Morning Post.

Este o sumă extrem de mare raportat la câștigul mediu al unui lucrător nord-coreean – 100.000 won (echivalentul a 100 de euro).

Potrivit The Independent, jacheta albă este de marcă Rossignol, iar pantalonii sunt de la Salomon. O jachetă valorează între 336 și 696 de euro.

Pantalonii de la Salomon costă între 145 și 635 euro pe site-ul mărcii din SUA.

Se speculează că Kim Ju Ae ar putea fi desemnată succesoarea dictatorului nord-coreean, dar alte surse din presa sud-coreeană și serviciile informaționale susțin că mai degrabă o să fie sora liderului nord-coreean, Kim Yo Jong.

Kim Jong Un și-a făcut studiile în tinerețe la Școala Internațională de la Berna în Gumligen din Elveția.

Sursa Foto: Agenția de presă de stat KCNA