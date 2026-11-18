Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a subliniat necesitatea unei distribuiri echitabile a fondurilor europene și a dezvoltării unor proiecte economice majore, care să consolideze poziția României la nivelul Uniunii Europene. Declarațiile au fost făcute după participarea la cea de-a treia ediție a Euro Industry Summit, eveniment desfășurat la Parlamentul European, la Bruxelles, unde reprezentanții mediului de afaceri din România și-au prezentat prioritățile privind viitoarele politici europene de competitivitate.

Cea de-a treia ediție a Euro Industry Summit, organizată la Parlamentul European din Bruxelles, a adus în prim-plan provocările cu care se confruntă mediul economic românesc și necesitatea unor politici europene care să sprijine competitivitatea și dezvoltarea industriei.

Potrivit vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, evenimentul a reprezentat o oportunitate pentru actorii economici din România de a-și exprima direct punctele de vedere cu privire la viitoarele direcții de acțiune ale Uniunii Europene.

„Evenimentul a permis actorilor economici din România să-și prezinte viziunea privind viitoarele politici de competitivitate la nivel european. Au subliniat o serie de revendicări, mai ales pe zona de simplificare, pe zona de accesare de bani europeni, dar și pe zona de reglementare”, a declarat Victor Negrescu.

Distribuirea echitabilă a fondurilor europene, o prioritate

Unul dintre principalele mesaje transmise de oficialul european a vizat necesitatea ca resursele financiare ale Uniunii Europene să fie distribuite echitabil între statele membre, astfel încât toate economiile să poată beneficia de oportunitățile de dezvoltare.

Victor Negrescu a insistat asupra importanței valorificării resurselor europene pentru susținerea competitivității și pentru reducerea decalajelor de dezvoltare dintre diferitele regiuni ale Uniunii.

„Am întărit nevoia de a distribui resursele europene într-o manieră echitabilă din punct de vedere geografic, dar și, în același timp, am subliniat necesitatea construirii unor proiecte serioase, mature, de anvergură, care să facă din România un lider la nivel european”, a afirmat vicepreședintele Parlamentului European.

România, încurajată să propună proiecte economice de anvergură

În opinia lui Victor Negrescu, accesul la finanțările europene trebuie însoțit de dezvoltarea unor inițiative economice solide, capabile să genereze rezultate și să consolideze rolul României în economia europeană.

Discuțiile cu reprezentanții mediului de afaceri i-au oferit oficialului european motive de optimism în privința capacității României de a pregăti proiecte competitive, care să poată fi susținute la nivelul instituțiilor europene.

„După discuțiile purtate cu reprezentanții mediului de afaceri, sunt încrezător că România va produce astfel de inițiative pe care le putem promova și le vom promova activ la nivel european”, a transmis Victor Negrescu.

Mesajele formulate în cadrul Euro Industry Summit evidențiază trei dintre principalele preocupări ale mediului economic românesc: simplificarea procedurilor administrative, facilitarea accesului la finanțările europene și adaptarea cadrului de reglementare la nevoile companiilor.

În acest context, Victor Negrescu a pledat pentru o abordare europeană care să combine sprijinul pentru dezvoltarea economică cu o repartizare echilibrată a resurselor și cu promovarea proiectelor strategice.

Participarea reprezentanților mediului de afaceri românesc la reuniunea de la Bruxelles a oferit astfel un cadru de dialog privind viitorul competitivității europene și oportunitățile prin care România își poate consolida poziția în economia Uniunii Europene.