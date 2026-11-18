Europarlamentarul Dan Nica, coordonatorul grupului Socialiștilor și Democraților (S&D) în Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) și co-raportor al Fondului european de competitivitate, atrage atenția asupra dificultăților majore cu care se confruntă industria românească, în special din cauza problemelor din sectorul energetic. După cea de-a treia ediție a Euro Industry Summit, eveniment pe care l-a găzduit la Parlamentul European din Bruxelles, oficialul european a cerut măsuri urgente din partea Guvernului României pentru accesarea fondurilor europene și protejarea locurilor de muncă din sectoarele industriale strategice.

Problemele legate de costurile energiei, competitivitatea industriei și accesarea finanțărilor europene s-au aflat în centrul discuțiilor de la cea de-a treia ediție a Euro Industry Summit, desfășurată la Parlamentul European din Bruxelles și găzduită de europarlamentarul Dan Nica.

Evenimentul a adus în atenție dificultățile cu care se confruntă companiile românești, într-un context economic european marcat de presiuni asupra sectoarelor industriale mari consumatoare de energie.

Dan Nica a subliniat că problemele din domeniul energetic afectează atât populația, cât și întreprinderile, iar soluțiile nu mai pot fi amânate.

„Problemele energiei, care ne afectează pe toți, fie acasă, fie întreprinderile din România, au fost discutate astăzi la Bruxelles, pentru că măsurile trebuie să fie urgente. Sunt măsuri care trebuie luate și bani care trebuie alocați de la Bruxelles”, a declarat europarlamentarul.

Dan Nica cere Guvernului să acționeze urgent pentru accesarea banilor europeni

În calitate de coraportor al Fondului european de competitivitate, Dan Nica a insistat asupra necesității utilizării instrumentelor financiare europene pentru sprijinirea industriei românești.

Potrivit acestuia, discuțiile de la Bruxelles au vizat inclusiv identificarea resurselor financiare disponibile și a modalităților prin care acestea pot fi accesate.

„Și asta am făcut și am spus care sunt acei bani, cum pot fi accesați”, a explicat europarlamentarul.

Dan Nica a transmis, totodată, că responsabilitatea punerii în aplicare a măsurilor revine autorităților de la București, care trebuie să acționeze rapid pentru a răspunde dificultăților din economie.

„A doua obligație este a Guvernului României, care trebuie să adopte imediat aceste măsuri, să acceseze acești bani și să ia toate acele măsuri pe care astăzi le-am discutat și care reprezintă o urgență”, a afirmat Dan Nica.

Industria auto, siderurgia, cea a cimentului și a aluminiului, printre sectoarele vulnerabile

Europarlamentarul a atras atenția că mai multe ramuri industriale importante pentru economia României traversează o perioadă dificilă, iar lipsa unor intervenții rapide riscă să accentueze pierderile de locuri de muncă.

Printre sectoarele menționate de Dan Nica se numără industria automobilelor, industria cimentului, siderurgia și producția de aluminiu, domenii în care competitivitatea este influențată în principal de costurile energiei.

“Industria României are nevoie de competitivitate. Pierdem locuri de muncă, fie că vorbim de industria de automobile, fie că vorbim de industria cimentului, fie că vorbim de industria siderurgică sau a aluminiului. Toate sunt într-o situație foarte, foarte delicată”, a avertizat europarlamentarul.

Criza competitivității industriale afectează întreaga Uniune Europeană

Dan Nica a subliniat că dificultățile economice nu sunt specifice doar României, ci se regăsesc și în alte state membre ale Uniunii Europene.

„Și nu doar în România, ci și în Uniunea Europeană. Situația este la fel, la fel de delicată”, a precizat acesta.

În acest context, discuțiile din cadrul Euro Industry Summit au evidențiat necesitatea unor măsuri coordonate la nivel european și național, menite să sprijine industria, să faciliteze accesul la finanțare și să limiteze efectele presiunilor economice asupra companiilor și angajaților.

Mesajul transmis de Dan Nica după reuniunea de la Bruxelles este că disponibilitatea resurselor europene trebuie însoțită de decizii rapide ale autorităților române. În viziunea europarlamentarului, accesarea finanțărilor și adoptarea măsurilor discutate la Euro Industry Summit reprezintă pași urgenti pentru susținerea competitivității industriei și protejarea locurilor de muncă.