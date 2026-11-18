O delegație a Administrației Prezidențiale formată din Consilierul de Stat Vlad Ionescu, consilierul de stat Diana Punga și prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru, participă astăzi și mâine la Varșovia, Republica Polonă, la conferința internațională “Their future. Our responsibility.”

Vizita vine ca urmare a invitației adresate doamnei Mirabela Grădinaru de către doamna Marta Nawrocka, Prima Doamnă a Poloniei.

Evenimentul se desfășoară în cadrul platformei internaționale Fostering the Future Together, lansată de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump.

Activitatea urmărește identificarea unor soluții concrete pentru protejarea copiilor și adolescenților în mediul digital, cu accent pe combaterea hărțuirii online, manipulării informaționale, dependenței de ecrane și riscurilor asociate utilizării inteligenței artificiale.

La reuniune au fost invitate oficialităţi de prim-rang din statele europene asociate platformei internaționale Fostering the Future Together, experți în siguranță digitală și reprezentanți ai instituțiilor publice.

Conferința se înscrie în seria de reuniuni internaționale organizate la finalul anului 2026, alături de evenimentele asociate UNGA 81 din New York, G20 din Miami și de conferințele regionale din Filipine și Caraibe.

Pe agenda evenimentului se va regăsi cuvântul de deschidere al soţiei preşedintelui Poloniei, Marta Nawrocka, discursurile invitaţilor, precum și o fotografie de familie.

În cadrul intervenției sale, Mirabela Grădinaru va sublinia faptul că prevenția începe prin relațiile pe care le construim cu copiii, printr-un părinte care ascultă, un profesor care observă sau un adult care oferă înțelegere în locul reproșurilor, iar tehnologia ar trebui să consolideze această legătură, nu să o înlocuiască.

Partenera preşedintelui Nicuşor Dan va susține în mod special importanța educației digitale a copiilor, părinților și profesorilor, precum și accesibilitatea unor canale directe de consiliere și raportare a conținutului dăunător.