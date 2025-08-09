După aproape 24 de ani, au fost descoperite rămășițele a trei victime ale ATENTATELOR din 11 septembrie 2001

Rămășițele trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost identificate recent, au anunțat oficialii săptămâna aceasta, pe măsură ce tehnologia ADN continua să aibă progrese treptate în efortul de aproape un sfert de secol de a înapoia rănășițele celor decedați familiilor lor, a relatat AP.

Joi, oficialii din New York au anunțat că au identificat rămășițele lui Ryan D. Fitzgerald, un trader valutar în vârstă de 26 de ani, ale Barbarei A. Keating, o femeie în vârstă de 72 de ani, fostă directoare a unei organizații non-profit, dar și ale unei femei, al cărei nume a fost păstrat secret, la cererea familiei.

Cei trei se aflau deja printre mile de persoane despre care se știa de mult timp că au decedat în atacurile cu avioane deturnate de Al-Qaeda din 11 septembrie 2001 și figurau de mult pe lista numelor de pe Memorialul Naţional al 11 Septembrie din New York.

În total, aproape 3.000 de persoane au murit atunci când teroriștii au prăbușit avioanele de linie în turnurile gemene ale World Trade Center, în Pentagon și într-un camp din sud-estul Pennsylvaniei, în ziua de 11 septembrie. Peste 2.700 dintre victime au murit în prăbușirea în flăcări a turnurilor gemene ale World Trade Center, iar circa 40% dintre aceste victime nu au avut rămășițele identificate.

De menționat este că, noile identificări au fost făcute prin intermediul testelor ADN îmbunătățite, care s-au efectuat pe rămășițe minuscule găsite în urmă cu mai bine de două decenii printre ruinele centrului comercial, a spus biroul medicului legist al orașului.

„Fiecare nouă identificare dovedeşte promisiunea ştiinţei şi eforturile susţinute de a ajuta familiile, în ciuda trecerii timpului”, a declarat medicul legist şef, dr. Jason Graham. „Continuăm această muncă pentru a-i onora pe cei pierduţi”.

Fiul lui Keating, Paul Keating, a spus presei că a fost uimit și impresionat de efortul susținut.

„Este o realizare, un gest uimitor”, a declarat acesta pentru New York Post. Paul Keating a spus că materialul genetic prelevat de pe peria de păr a mamei sale a fost comparat cu probele de ADN ale rudelor. O bucată din cardul ATM al mamei sale a fost unica altă urmă a acesteia recuperată vreodată din dărâmături, a mai spus el.

Barbara Keating era pasageră pe zborul American Airlines 11, cu destinaţia Boston-Los Angeles, atunci când teroriştii l-au prăbuşit în World Trade Center. Ea se îndrepta spre casa ei din Palm Springs, California, după ce îşi petrecuse vara în Cape Cod, Massachusetts.

Keating şi-a dedicat cariera serviciilor sociale, chiar o perioadă ca director executiv al Big Brothers Big Sisters of South Middlesex, lângă Boston. După pensionare, ea s-a implicat în activităţile bisericii romano-catolice din Palm Springs.

Fitzgerald, care locuia în Manhattan, lucra la o firmă financiară din World Trade Center, studia pentru un masterat în afaceri şi discuta despre un viitor pe termen lung cu iubita sa, conform necrologurilor publicate la acea vreme.

De altfel, biroul medicului legist din New York a adăugat în mod constant alte nume la lista victimelor din 11 septembrie cu rămăşiţe identificate. Agenţia a testat şi retestat zeci de mii de fragmente pe măsură ce tehnicile au avansat de-a lungul anilor şi a creat noi perspective pentru citirea codului genetic deteriorat de foc, lumina soarelui, bacterii şi multe altele.

„Sperăm că familiile care primesc răspunsuri de la Biroul Medicului Legist Şef pot găsi alinare în dedicarea neobosită a oraşului pentru această misiune”, a spus primarul New York-ului, Eric Adams.

