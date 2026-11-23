Câteva zeci de susținători ai lui Călin Georgescu au rămas în fața arestului central după eliberarea fostului candidat la prezidențiale. Una dintre susținătoare, doamna Doinița, are un cort chiar în fața arestului central, la care susține că nu va renunța pentru că fostul candidat la prezidențiale mai are dosare penale și se teme că s-ar putea reveni la arestul central.

Cortul acesteia este acoperit cu poze în care apar Călin Georgescu și soția acestuia, Cristela, despre care doamna Doinița spune că reprezintă adevăratul cuplu prezidențial.

Bucuria celor care au stat până acum în fața arestului central se manifestă prin scandări de susținere, dar și prin poezii. Unul dintre susținători recită poezii patriotice prin care își arată nemulțumirea față de actuala clasă politică.

Mădălina, care are 38 de ani, este foarte fericită de eliberarea lui Călin Georgescu. Ea a venit tocmai de la Piatra Neamț ca să își arate susținerea față de fostul candidat la prezidențiale. O altă susținătoare a povestit cum a ajuns să trăiască cu frica de a mai merge cu tricolorul pe stradă, după ce steagul i-a fost confiscat în fața arestului central.

Anca, o altă susținătoare, povestește că bucuria oamenilor din fața arestului central a fost enormă. Ea spune că oamenii s-au luat în brațe după aflarea veștii, chiar dacă nu se cunoșteau între ei. Toți au trăit cu frica unei noi amânări a deciziei înainte să afle despre eliberarea lui Călin Georgescu.

Valentin a plecat direct de pe șantier ca să ajungă la arestul central și să îl susțină pe Călin Georgescu. „Pentru președintele nostru venim oriunde și oricând. Orice zi și orice anotimp, vom fi alături de el.”

Pentru prima dată după 55 de zile, piațeta din fața arestului central este complet liberă, după ce susținătorii lui Călin Georgescu au plecat și l-au urmat pe acesta la casa din Mogoșoaia.