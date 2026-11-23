Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis, luni, la Berlin, că nu există un consens între statele membre cu privire la aderarea Ucrainei la alianța militară occidentală.

Afirmația șefului NATO vine în urma unor noi apeluri lansate de președintele ucrainean Volodimir Zelensk pentru ca țara sa să fie admisă în NATO. Sâmbăta trecută, liderul de la Kiev a precizat clar că Ucraina dorește ‘foarte mult’ să adere la NATO.

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„Desigur, Ucraina dorește foarte mult să fie în NATO“, le-a spus Zelenski jurnaliștilor, la Kiev, apreciind că aderarea la Alianță reprezintă una dintre ‘cele mai evidente garanții de securitate’ pentru țara sa.

Luni dimineață, Zelenski a solicitat încă o dată ca țara sa să fie admisă în Alianță.

Adresându-se Adunării Parlamentare a NATO prin videoconferință de la Kiev, Zelenski a afirmat că aderarea ar fi o soluție mai bună pentru securitatea europeană decât garanțiile de securitate care seamănă doar cu clauza de apărare reciprocă prevăzută la articolul 5 din Tratatul NATO.

Deși Ucrainei i s-a acordat „perspectiva” unei viitoare aderări la NATO, în prezent „nu există unanimitate” în rândul membrilor săi, a declarat Rutte în cadrul reuniunii anuale a Adunării Parlamentare a NATO, de luni, de la Berlin.

„Există o claritate totală din partea alianței cu privire la faptul că, atunci când vine vorba de poziția noastră referitoare la cine este membru al NATO, da sau nu, decizia aparține NATO.”

Rusia se opune aderării Ucrainei la NATO. Alianța a convenit, în principiu, că Ucraina ar trebui să-i devină membră. Totuși, unele state, între care și SUA, s-au opus acestei măsuri în ultimii ani.

Tot luni, în cadrul unei conferințe de presă alături de Mark Rutte, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că respingerea propunerii de aderare a Ucrainei la NATO în cadrul summitului de la București din 2008 a fost o „greșeală” care, dacă ar fi fost evitată, ar fi putut evita actualul război.

Reamintim că, în 2008, la summit-ul NATO de la București, președintele american de atunci, George W. Bush, a susținut acordarea Planului de Acțiune pentru Aderare (MAP) pentru Ucraina și Georgia. Propunerea a fost însă blocată în principal de Germania (condusă la acel moment de Angela Merkel) și Franța (condusă de Nicolas Sarkozy). În schimb, Alianța s-a limitat la o promisiune vagă ca cele două state să devină membre la un moment dat în viitor.