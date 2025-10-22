Prima pagină » Actualitate » După ce Grindeanu l-a trimis acasă pe Bolojan, europarlamentarul Claudiu Manda vine cu același mesaj pentru premier: „Dacă vrei să pleci, PLEACĂ”

După ce Grindeanu l-a trimis acasă pe Bolojan, europarlamentarul Claudiu Manda vine cu același mesaj pentru premier: „Dacă vrei să pleci, PLEACĂ”

Bianca Dogaru
22 oct. 2025, 20:31, Actualitate
Europarlamentarul Claudiu Manda a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l de „superficialitate” și de încercări de a pune presiune pe partenerii de guvernare. 

ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Social-democratul a declarat că partidul „nu mai răspunde la șantaj” și că „PNL își poate numi oricând alt premier” dacă actualul prim-ministru nu mai dorește să continue.

 „Am spus că nu vrem să tăcem și nu vrem să mai așteptăm sau să rezonăm cu un șantaj: «Dacă nu faceți ca mine, dau repede pe surse că plec de pe poziția de prim-ministru!» Dacă vrei să pleci, încotro vrei. Către nord, către sud, către est, este libertatea domniei sale, dar nu ne sperie”, a declarat Claudiu Manda.

„PSD nu se opune reformelor, dar nu le face pe genunchi”

Manda a precizat că PSD susține modernizarea statului și reformele, însă nu „în orice condiții și nu sub presiune”.

„E foarte simplu să vii cu lozinci: «Vrem reformă și PSD-ul nu vrea reformă». E foarte greu să spui că vrei să faci ceva și PSD-ul este împotrivă, când de fapt PSD-ul dorește și modernizarea statului și reforme, dar tot timpul dorește să facem lucrurile așezat, aplicat, nu pe picior, nu pe genunchi și nu sub șantaj”, a spus liderul social-democrat.

Profimedia

Critici la modul în care Bolojan conduce Guvernul

Manda a dat mai multe exemple de decizii „luate pe genunchi” de Bolojan de când se află în fruntea Executivului.

 „Cum a venit Ordonanța 52, ca să dau primul exemplu, în care domnul Bolojan a permis să se citească pe bandă tot felul de modificări și ne-am trezit că nu există pentru administrația locală posibilitatea să cumperi hârtie pentru un certificat de naștere, pentru un certificat de deces sau pentru un certificat de căsătorie. Ei nu înțeleg că dacă există o groapă în asfalt, aceasta este reparație. Dacă cade tabla de pe o școală, aceasta este reparație. Dar bineînțeles că au spus: «Lasă că noi corectăm după!»”, a spus Manda.

„Marele curajos”

Liderul PSD Dolj a amintit și de legea pensiilor magistraților, respinsă luni de CCR.

„La fel, nu a vrut să aștepte avizul de la CSM, doar ca să fie el repede primul, deși eu îl bănuiesc că poate că și-a dorit să nici nu treacă. Și atunci, mai degrabă, nu a vrut să îndeplinească o condiție formală. Marele curajos! Există un protocol, PNL-ul poate să-și numească repede un alt prim-ministru, putem să continuăm lucrurile pe care le-am asumat în programul de guvernare, dar genul acesta necolegial nu este un lucru pe care să ni-l dorim”.

Surse foto:  Mediafax foto / Profimedia

