Sistemul de tarifare TollRo s-a stricat din prima zi de funcționare. Anunțul CNAIR pentru șoferi

Platforma TollRo, lansată la 1 octombrie 2026, se confruntă cu probleme tehnice la transmiterea e-mailurilor și la procesarea plăților. CNAIR anunță ce se va întâmpla cu șoferii care nu au putut face achiziția.

Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră a fost pus în funcțiune la 1 octombrie 2026, însă, imediat după lansare, platforma TollRo s-a confruntat cu un volum foarte mare de utilizatori și tranzacții.

Potrivit CNAIR, numărul ridicat de utilizatori înregistrați și de tranzacții efectuate într-un interval scurt a determinat platforma să transmită un volum foarte mare de e-mailuri tranzacționale, precum confirmări, documente justificative și notificări de cont.

Furnizorii internaționali de e-mail Google, prin Gmail, și Yahoo folosesc mecanisme automate anti-spam bazate pe reputația expeditorului. În cazul unui domeniu sau al unei adrese IP care transmite instant un volum mare de mesaje, fără un istoric de trimitere, acestea pot fi tratate automat ca surse de risc.

Astfel, mesajele transmise de domeniul etoll.ro au fost limitate temporar, iar unele notificări au fost întârziate sau nu au ajuns la destinatari.

CNAIR precizează că această problemă nu afectează achiziția și valabilitatea rovinietei și TollRo, ci doar transmiterea prin e-mail a confirmărilor către utilizatorii cu adrese Gmail și Yahoo, cu impact asupra procesului de creare a conturilor.

Pentru creșterea capacității de livrare, CNAIR pune în funcțiune, împreună cu STS, servicii de e-mail suplimentare.

Au fost înregistrate, de asemenea, disfuncționalități la nivelul interconectării cu procesatorul de plăți, în fluxul de autorizare și confirmare a tranzacțiilor dintre platformă și procesator.

CNAIR precizează că funcționalitatea de credite TollRo permite utilizatorilor să își alimenteze contul cu credite. Problema apărută este una exclusiv tehnică și ține de interfața de comunicare cu procesatorul de plăți.

În prezent, CNAIR și procesatorul de plăți desfășoară o analiză tehnică comună pentru identificarea și remedierea cauzei.

Șoferii nu vor fi sancționați în perioada în care sistemul nu funcționează

Totodată, sunt verificate și reconciliate tranzacțiile inițiate în intervalul afectat, astfel încât orice sumă plătită să fie corect atribuită în contul utilizatorului. Fluxul de plăți este monitorizat permanent până la stabilizarea completă.

CNAIR precizează că, potrivit prevederilor legale, nu va aplica sancțiuni utilizatorilor care nu au putut achiziționa TollRo începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00, până la remedierea problemelor tehnice ale platformei.

„Art. 9 alin. (4) din Norme: În cazul unei disfuncționalități a STRR sau a mijloacelor automate de control, indiferent de cauza acesteia, vehiculele pentru care, la momentul disfuncționalității, există un OBE activ, o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă sau un tichet de rută valabil nu se înregistrează în STRR ca aflate în situație de neplată a TollRo pentru intervalul disfuncționalității, iar TollRo aferent se stabilește ulterior, pe baza datelor disponibile, fără cheltuieli suplimentare în sarcina utilizatorului. CNAIR asigură funcționarea STRR în condiții de avarie și publică de îndată, pe pagina proprie de internet și în aplicația mobilă, informarea privind disfuncționalitatea și intervalul acesteia”, spune CNAIR.