Călin Georgescu află astăzi dacă este acuzat de propagandă legionară. Horațiu Potra, escortat de polițiști la Tribunal

Ruxandra Radulescu
06 feb. 2026, 12:03, Justiție
Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, și mercenarul Horațiu Potra sunt așteptați vineri, 6 ianuarie, la Tribunalul București. Magistrații se  pronunță azi în procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară, după ce decizia a fost amânată la termenul din 3 februarie. Horațiu Potra este vizat, printre altele, și de acuzația de propagandă legionară, iar judecătorii urmează să ia o decizie și în cazul acestuia.

Călin Georgescu se prezintă azi la Tribunalul București în procesul în care este acuzat de propagandă legionară. În sala de judecată ajunge și Horațiu Potra, care se află în arest preventiv.

În acest dosar, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, șeful mercenarilor, Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, precum si 20 de „locotenenți” ai lui Potra, au fost trimiși în judecată după planul de destabilizare care ar fi fost pus la cale la ferma din Ciolpani, plan în urma căruia, mai mulți apropiați ai lui Potra veneau cu mașinile în care aveau arme albe în București, ca să provoace proteste violente după anularea alegerilor.

