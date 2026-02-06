Călin Georgescu află astăzi dacă este acuzat de propagandă legionară. Horațiu Potra, escortat de polițiști la Tribunal

Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, și mercenarul Horațiu Potra sunt așteptați vineri, 6 ianuarie, la Tribunalul București. Magistrații se pronunță azi în procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară, după ce decizia a fost amânată la termenul din 3 februarie. Horațiu Potra este vizat, printre altele, și de acuzația de propagandă legionară, iar judecătorii urmează să ia o decizie și în cazul acestuia.

În acest dosar, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, șeful mercenarilor, Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, precum si 20 de „locotenenți” ai lui Potra, au fost trimiși în judecată după planul de destabilizare care ar fi fost pus la cale la ferma din Ciolpani, plan în urma căruia, mai mulți apropiați ai lui Potra veneau cu mașinile în care aveau arme albe în București, ca să provoace proteste violente după anularea alegerilor.

