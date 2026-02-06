Prima pagină » Economic » Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie la CFR și Electrificare CFR pentru un posibil abuz de poziţie dominantă

06 feb. 2026, 12:10, Economic
Consiliul Concurenței a declanțat o investigație cu privire la un posibil abuz de poziție dominantă al CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate din România. Autoritatea a efectuat mai multe inspecții la sediul CFR, dar și la filiala Electrificare CFR, furnizorul de energie de tracțiune în rețeaua feroviară. 

Conform comunicatului transmis de Consiliul Concurenței, autoritatea analizează dacă anumite comportamente ale CFR SA, inclusiv în legătură cu neimplementarea unor investiții necesare funcționării sistemului de alimentare cu energie electrică de tracțiune, ar fi putut avea ca afect menținerea unor bariere tehnice care limitează accesul altor furnziori pe piața furnizării energiei electrice de tracțiune din România.

„Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind un posibil abuz de poziție dominantă al CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate din România. Autoritatea de concurență analizează dacă anumite comportamente ale CFR SA, inclusiv în legătură cu neimplementarea unor investiții necesare funcționării sistemului de alimentare cu energie electrică de tracțiune, ar fi putut avea ca efect menținerea unor bariere tehnice care limitează accesul altor furnizori pe piața furnizării energiei electrice de tracțiune din România.”

De asemenea, autoritatea de concurență spune că au fost efectuate inspecții inopinante la sediul CFR și la sediul Electrificare CFR SA. CFR SA este administratorul infrastructurii feroviare din România, iar Electrificare CFR este filială a acesteia și furnizorul de energie electrică de tracțiune în rețeaua feroviară. Conform legii, cele mai frecvente forme de abuz de poziție dominantă sunt impunerea prețului de vânzare, a tarifelor, refuzul de a trata cu anumiți agenți economici sau limitarea producției.

„Art. 6 din Legea concurenței nr.21/1996, republicată, interzice: „folosirea în mod abuziv a unei poziții dominante deținute de către unul sau mai mulți agenți economici pe piața românească ori o parte substanțială a acesteia, prin recurgerea la fapte anticoncurențiale, care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea activității economice ori prejudicierea consumatorilor”

