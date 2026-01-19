Prima pagină » Actualitate » Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, s-a întâlnit cu șeful militar al NATO. Ce au discutat cei doi oficiali

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, s-a întâlnit cu șeful militar al NATO. Ce au discutat cei doi oficiali

19 ian. 2026, 21:02, Actualitate
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, s-a întâlnit cu șeful militar al NATO. Ce au discutat cei doi oficiali
Galerie Foto 4
Generalul Alexus G. Grynkewich (s) și ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruță / FOTO - Facebook

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruță, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au avut o întrevedere cu generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și comandantul Comandamentului Forțelor Armate ale SUA din Europa (USEUCOM), în contextul vizitei sale pe care o efectuează în România. Evenimentul s-a desfășurat la sediul MApN.

Întâlnirea a evidențiat angajamentul ferm al României și al NATO pentru consolidarea securității regionale și pentru întărirea apărării pe Flancul Estic aliat.

În cadrul dialogului, oficialii au subliniat necesitatea adaptării posturii de descurajare și apărare în contextul provocărilor şi ameninţărilor majore la adresa Alianţei.

Totodată, au fost analizate priorităţile pentru Summitul NATO de la Ankara, care va avea loc în luna iulie a acestui an, și a fost subliniată importanţa strategică a Mării Negre pentru asigurarea stabilităţii şi securității spațiului euro-atlantic.

De asemenea, a fost punctată importanța implementării deciziilor adoptate la Summitul NATO de la Haga, privind creșterea investițiilor în apărare, România fiind un contributor important atât la consolidarea posturii aliate pe flancul estic, cât și la acordarea sprijinului pentru Ucraina. În context, generalul Grynkewich a mulțumit țării noastre pentru contribuția la mecanismul PURL pentru sprijinirea apărării Ucrainei.

Ministrul apărării naționale a subliniat faptul că „România este pe deplin angajată în avansarea demersurilor comune destinate asigurării securității și stabilității în regiunea Mării Negre, în context aliat, și susține consecvent o abordare coerentă a tuturor măsurilor adoptate pe Flancul Estic al NATO”.

Șeful Statului Major al Apărării a salutat prezența în România a generalului Alexus G. Grynkewich și a apreciat că vizita acestuia în țara noastră reflectă importanța pe care NATO o acordă regiunii și consolidării posturii de descurajare și apărare în sud-estul teritoriului aliat.

Un alt subiect al discuției de astăzi, de la sediul MApN, a fost războiul hibrid, amenințările și impactul pe care îl are asupra securității internaționale, precum și modalitățile pentru contracararea acestuia.

„Astăzi, la Ministerul Apărării Naționale, l-am primit într-o întâlnire oficială pe generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate NATO în Europa, general în armata SUA. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării strategice dintre România, NATO și partenerul strategic american, într-un context de securitate regională tot mai complex. Am abordat subiecte esențiale precum întărirea Flancului Estic al Alianței, creșterea capacităților de descurajare și apărare, precum și adaptarea la noile tipuri de amenințări hibride, în special cele din zona războiului electronic și cibernetic. România rămâne un pilon de stabilitate la granița estică a NATO, iar dialogul constant cu liderii militari ai Alianței este esențial pentru a asigura securitatea cetățenilor noștri și a întregii regiuni. Investițiile în capabilități moderne, interoperabilitatea și pregătirea comună sunt cheia unui răspuns eficient la provocările actuale și viitoare. Securitatea nu este doar o obligație, ci o responsabilitate comună, construită prin parteneriate solide și decizii strategice asumate”, este mesajul transmis de ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, pe rețelele de socializare.

Autorul mai recomandă:

„Grynch” a fost primit de Nicuşor Dan, la Cotroceni: „NATO Eastern Sentry va întări apărarea Alianței Nord-Atlantice pe întreg Flancul Estic”

Statul român a cumpărat o corvetă HISAR de 223 milioane de euro. Contractul a fost semnat la Ministerul Apărării Naţionale

Opt țări NATO îl înfruntă pe Donald Trump și emit o declarație în sprijinul Groenlandei. Ce îi transmit președintelui SUA

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV În timp ce premierul Bolojan lasă orașele să înghețe, primarul Bolojan era campionul ajutoarelor pentru termoficarea Oradei: 200 de milioane de lei din Fondul de Rezervă, dublu față de celelalte municipii
19:15
În timp ce premierul Bolojan lasă orașele să înghețe, primarul Bolojan era campionul ajutoarelor pentru termoficarea Oradei: 200 de milioane de lei din Fondul de Rezervă, dublu față de celelalte municipii
DECES A murit jurnalista Monica Tripon, care avea o carieră de peste 30 de ani. Primele sale materiale au fost despre Revoluția din decembrie 1989
19:05
A murit jurnalista Monica Tripon, care avea o carieră de peste 30 de ani. Primele sale materiale au fost despre Revoluția din decembrie 1989
SPORT Campionul român, mare FAN Real Madrid. Ce a făcut din dragoste pentru „galactici”
19:00
Campionul român, mare FAN Real Madrid. Ce a făcut din dragoste pentru „galactici”
TERIFIANT Un bărbat din Timișoara s-a decapitat singur cu o ghilotină improvizată. Cum a construit instrumentul care i-a adus sfârștiul
18:08
Un bărbat din Timișoara s-a decapitat singur cu o ghilotină improvizată. Cum a construit instrumentul care i-a adus sfârștiul
REACȚIE Călin Georgescu anunță că va depune o coroană de flori de Ziua Unirii Principatelor: „Veniți să ne unim vocile și inimile”
18:05
Călin Georgescu anunță că va depune o coroană de flori de Ziua Unirii Principatelor: „Veniți să ne unim vocile și inimile”
TURISM Singurul sat din Republica Moldova unde se află case de „hobbiți”. Turiștii sunt atrași de locuințele neobișnuite ale localnicilor
17:59
Singurul sat din Republica Moldova unde se află case de „hobbiți”. Turiștii sunt atrași de locuințele neobișnuite ale localnicilor
Mediafax
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli
Digi24
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Cancan.ro
Soția lui Călin Donca, reacție după acuzațiile de adulter la Survivor 2026. Ce se va întâmpla cu relația lor, după dezvăluirile Larisei Uță
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Pensie privată: 13% dintre angajați sunt în Pilonul 3. Numărul a depășit 1 milion de participanți
Mediafax
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și 2027
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
Talismanul care te protejează toată viața de orice rău
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Un expert atrage atenția: Vocea poate dezvălui informații personale valoroase!
FLASH NEWS Bogdan Pârlog, procurorul militar care a participat la întâlnirea cu Nicușor Dan, a fost sancționat disciplinar de Înalta Curte de Casație și Justiție
19:55
Bogdan Pârlog, procurorul militar care a participat la întâlnirea cu Nicușor Dan, a fost sancționat disciplinar de Înalta Curte de Casație și Justiție
ULTIMA ORĂ Criză politică la Sofia. Președintele Rumen Radev și-a anunțat demisia
19:39
Criză politică la Sofia. Președintele Rumen Radev și-a anunțat demisia
FLASH NEWS Patrick Andre de Hillerin comentează prezența președinților români la Forumul de la Davos. „Pe undeva, îi înțeleg și pe ei, omenește vorbind”
19:23
Patrick Andre de Hillerin comentează prezența președinților români la Forumul de la Davos. „Pe undeva, îi înțeleg și pe ei, omenește vorbind”
ULTIMA ORĂ A murit Valentino, legendarul creator de modă. Designerul avea 93 de ani
19:12
A murit Valentino, legendarul creator de modă. Designerul avea 93 de ani
SONDAJ DE OPINIE Șansele lui Zelenski de a rămâne președinte după război. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie. Cine sunt adversarii care l-ar învinge
19:12
Șansele lui Zelenski de a rămâne președinte după război. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie. Cine sunt adversarii care l-ar învinge
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 20 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Sorin Grindeanu
18:54
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 20 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Sorin Grindeanu

Cele mai noi

Trimite acest link pe