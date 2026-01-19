Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, s-a întâlnit cu șeful militar al NATO. Ce au discutat cei doi oficiali

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruță, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au avut o întrevedere cu generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și comandantul Comandamentului Forțelor Armate ale SUA din Europa (USEUCOM), în contextul vizitei sale pe care o efectuează în România. Evenimentul s-a desfășurat la sediul MApN.

Întâlnirea a evidențiat angajamentul ferm al României și al NATO pentru consolidarea securității regionale și pentru întărirea apărării pe Flancul Estic aliat.

În cadrul dialogului, oficialii au subliniat necesitatea adaptării posturii de descurajare și apărare în contextul provocărilor şi ameninţărilor majore la adresa Alianţei.

Totodată, au fost analizate priorităţile pentru Summitul NATO de la Ankara, care va avea loc în luna iulie a acestui an, și a fost subliniată importanţa strategică a Mării Negre pentru asigurarea stabilităţii şi securității spațiului euro-atlantic.

De asemenea, a fost punctată importanța implementării deciziilor adoptate la Summitul NATO de la Haga, privind creșterea investițiilor în apărare, România fiind un contributor important atât la consolidarea posturii aliate pe flancul estic, cât și la acordarea sprijinului pentru Ucraina. În context, generalul Grynkewich a mulțumit țării noastre pentru contribuția la mecanismul PURL pentru sprijinirea apărării Ucrainei.

Ministrul apărării naționale a subliniat faptul că „România este pe deplin angajată în avansarea demersurilor comune destinate asigurării securității și stabilității în regiunea Mării Negre, în context aliat, și susține consecvent o abordare coerentă a tuturor măsurilor adoptate pe Flancul Estic al NATO”.

Șeful Statului Major al Apărării a salutat prezența în România a generalului Alexus G. Grynkewich și a apreciat că vizita acestuia în țara noastră reflectă importanța pe care NATO o acordă regiunii și consolidării posturii de descurajare și apărare în sud-estul teritoriului aliat.

Un alt subiect al discuției de astăzi, de la sediul MApN, a fost războiul hibrid, amenințările și impactul pe care îl are asupra securității internaționale, precum și modalitățile pentru contracararea acestuia.

„Astăzi, la Ministerul Apărării Naționale, l-am primit într-o întâlnire oficială pe generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate NATO în Europa, general în armata SUA. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării strategice dintre România, NATO și partenerul strategic american, într-un context de securitate regională tot mai complex. Am abordat subiecte esențiale precum întărirea Flancului Estic al Alianței, creșterea capacităților de descurajare și apărare, precum și adaptarea la noile tipuri de amenințări hibride, în special cele din zona războiului electronic și cibernetic. România rămâne un pilon de stabilitate la granița estică a NATO, iar dialogul constant cu liderii militari ai Alianței este esențial pentru a asigura securitatea cetățenilor noștri și a întregii regiuni. Investițiile în capabilități moderne, interoperabilitatea și pregătirea comună sunt cheia unui răspuns eficient la provocările actuale și viitoare. Securitatea nu este doar o obligație, ci o responsabilitate comună, construită prin parteneriate solide și decizii strategice asumate”, este mesajul transmis de ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, pe rețelele de socializare.

