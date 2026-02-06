Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Nicușor Dan trebuie să arate poporului român că suntem în parteneriat cu America”

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan trebuie să arate poporului român că suntem în parteneriat cu America”

Malina Maria Fulga
06 feb. 2026, 12:00, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan trebuie să arate poporului român că suntem în parteneriat cu America”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre abordarea primarului Nicușor Dan privitoare la parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu analizează declarațiile și acțiunile președintelui Dan privitoare la relația României cu Statele Unite ale Americii. Scriitorul remarcă o oarecare discrepanță între acțiunile oficialului, dat fiind cazul Consiliului de Pace al lui Trump, dar și summitul de la Davos la care acesta nu a participat. Însă, pe de altă parte, stau la bază declarațiile oficiale ale președintelui în care evidențiază importanța parteneriatului strategic dintre cele două state.

Ion Cristoiu susține că președintele vrea să insufle poporului încredere în parteneriatul cu SUA pentru a inspira stabilitate. Același lucru îl face și Ilie Bolojan, sprijinind declarațiile președintelui, afirmă Cristoiu.

„Deci, ei au încercat în felul următor, trebuie să arate poporului român că suntem în parteneriat… La poporul român ține”, afirma Crsitoiu.

Recomandarea video

Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, omorât în 2023, a fost reţinută în dosarul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama
Cancan.ro
Fostul partener al Ruxandrei Luca rupe TĂCEREA, după 20 de ani de relație: 'În unele nopți nu era acasă'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip în care apar în ipostaze intime
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
Digi24
Adjunctul șefului spionajului militar rus a fost împuşcat vineri dimineață la Moscova
Cancan.ro
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
Ce se întâmplă doctore
Cine e românca din Bacău care i-ar fi 'furat' iubitul lui Kylie Jenner! Are 26 de ani și e de o frumusețe rară
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Micile decizii care spun mai mult decât crezi: De ce îți este greu să alegi?
INCIDENT Explozie într-un bloc din Dâmbovița. Mai multe persoane au fost evacuate
13:43
Explozie într-un bloc din Dâmbovița. Mai multe persoane au fost evacuate
ULTIMA ORĂ O mașină de protocol a lui Klaus Iohannis a fost scoasă la licitație. Prețul de pornire este mai mic decât al unui logan din același an
13:42
O mașină de protocol a lui Klaus Iohannis a fost scoasă la licitație. Prețul de pornire este mai mic decât al unui logan din același an
UTILE Cum se depune contestație la decizia de pensionare. Ce date trebuie să conțină documentul
13:38
Cum se depune contestație la decizia de pensionare. Ce date trebuie să conțină documentul
FLASH NEWS Cine e tânăra de 37 de ani care l-a înlocuit pe deputatul Marcel Ciolacu în Parlament, după ce a câștigat mandatul de președinte al Consiliului Judetean Buzău
13:28
Cine e tânăra de 37 de ani care l-a înlocuit pe deputatul Marcel Ciolacu în Parlament, după ce a câștigat mandatul de președinte al Consiliului Judetean Buzău
ULTIMA ORĂ Șeful DNA, Marius Voineag: „DNA este pregătită să preia secția de investigare a magistraților”
13:20
Șeful DNA, Marius Voineag: „DNA este pregătită să preia secția de investigare a magistraților”
AUTO „Podcast cu Prioritate” #91: Norris Măgeanu vine la ProMotor și vorbește deschis despre FRAS și motorsportul românesc
13:15
„Podcast cu Prioritate” #91: Norris Măgeanu vine la ProMotor și vorbește deschis despre FRAS și motorsportul românesc

Cele mai noi

Trimite acest link pe