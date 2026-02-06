Ion Cristoiu: „Nicușor Dan trebuie să arate poporului român că suntem în parteneriat cu America”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre abordarea primarului Nicușor Dan privitoare la parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu analizează declarațiile și acțiunile președintelui Dan privitoare la relația României cu Statele Unite ale Americii. Scriitorul remarcă o oarecare discrepanță între acțiunile oficialului, dat fiind cazul Consiliului de Pace al lui Trump, dar și summitul de la Davos la care acesta nu a participat. Însă, pe de altă parte, stau la bază declarațiile oficiale ale președintelui în care evidențiază importanța parteneriatului strategic dintre cele două state.

Ion Cristoiu susține că președintele vrea să insufle poporului încredere în parteneriatul cu SUA pentru a inspira stabilitate. Același lucru îl face și Ilie Bolojan, sprijinind declarațiile președintelui, afirmă Cristoiu.