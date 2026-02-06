Ion Cristoiu: Un delirant de serviciu: Radu Miruță. România trebuie să se înarmeze împotriva rețelelor sociale!

În Pastila de vineri, gazetarul Ion Cristoiu îl numește pe Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, un „delirant de serviciu”.

„Invitat din nou la Digi24, unde pare a avea un abonament – în genul celor pe care le au ghertanii la saună sau fetele la sală – ministrul Apărării Naționale, legendarul Radu Miruță, a declarat război rețelelor sociale.

Domnia sa a spus că Ministerul Apărării Naționale se preocupă și de angajarea într-un război cu rețelele sociale. Ne-a explicat că degeaba plătești miliarde de euro pe tancuri, pe arme de asalt, pe mașini de ultimă generație pentru infanterie, dacă nu te lupți „la baionetă” cu TikTok-ul și cu Facebook-ul.

Domnia sa a spus că Armata Română se va angaja într-o luptă „electronică” și că există o poartă pe unde vine pericolul. Iar acest pericol este unul electronic. Deci este o problemă de securitate, una electronică. Domnia sa spune că pericolul rusesc nu mai vine, în principal, cu tancuri, cu infanterie, cu rachete sau cu drone.

Nu mai vin rușii pe tancuri – așa cum spune domnia sa. Așa cum rușii ar fi adus comunismul nu pe tancuri sovietice, ci altfel, acum vin pe „electroni”. Deci avem o armată, avem un Minister al Apărării Naționale, minister care face achiziții de dimineață până seara. Sigur, un fel de tribut pe care actualul establishment politic îl plătește marilor puteri – Franței, Germaniei, Uniunii Europene – pentru ca ele să poată fura liniștite, să poată delira liniștite.

Și, deodată, în loc să se preocupe de mobilizare, de cum trebuie implicat întregul popor în lupta împotriva unui eventual invadator, domnul Radu Miruță ne anunță că principalul pericol pentru Ministerul Apărării Naționale, pentru România, îl reprezintă mediul electronic, care îi aduce pe ruși.

Deci noi avem niște „electroni” și, în interiorul electronilor, sunt rușii. Tancurile sunt dincolo de ei. Păi cum să nu vorbim despre delirul lui Radu Miruță?

Un delir care nu este o noutate la domnia sa. De câte ori apare la televizor – și apare des, pentru că se face pe dracu-n patru să apară și să trăncănească – scoate câte o mică mostră de ridicol pe gură. Asta cu „electronii” cu care trebuie să se lupte Armata Română este una dintre ele.

Deci trebuie acum să se achiziționeze arme de luptă împotriva electronilor. Vom ieși cu pușcoacele și vom trage în electroni.

Dincolo de acestea, observăm că, în timp ce raportul Comisiei Juridice a Congresului american ne dezvăluie că administrația Trump, America lui Trump, și-a făcut un steag din lupta împotriva cenzurării rețelelor sociale în Europa și în diferite țări ale lumii, România insistă pe cenzurare.

A venit Nicușor Dan și a spus că va face neapărat un grup de lucru care să cenzureze rețelele sociale.

A venit Raed Arafat și a spus că trebuie interzis accesul copiilor până la 15 ani pe rețelele sociale.

A venit acum ministrul Apărării Naționale și a spus că nu doar Ministerul de Interne, ci și Ministerul Apărării Naționale se preocupă de acest lucru.

Așadar, într-un fel, prin actualii săi lideri, România a declanșat un război împotriva rețelelor sociale”, spune gazetarul Ion Cristoiu.