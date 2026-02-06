Prima pagină » Știri externe » Dezvăluiri The Telegraph: Rusia ar fi trimis miliarde de dolari cash Iranului pentru a sprijini regimul lui Khamenei. Cum au fost transportate tonele de bancnote

Dezvăluiri The Telegraph: Rusia ar fi trimis miliarde de dolari cash Iranului pentru a sprijini regimul lui Khamenei. Cum au fost transportate tonele de bancnote

06 feb. 2026, 12:03, Știri externe
Rusia a trimis, în secret, miliarde de dolari în numerar către Iran pentru a ajuta la susținerea regimului  ayatollahului Ali Khamenei, dezvăluie The Telegraph. Potrivit sursei citate, tone de bancnote au fost transportate cu trenul și cu vaporul.

Se pare că o bancă rusă de stat ar fi început livrările în valoare totală de aproximativ 2,5 miliarde de dolari către Republica Islamică la doar câteva zile după ce Donald Trump a impus sancțiuni severe asupra Teheranului în timpul primului său mandat ca președinte al SUA.

Aproape cinci tone de bancnote au fost trimise în 34 de transporturi în vrac pe o perioadă de patru luni în 2018.

„Fiecare transport – în valoare cuprinsă între 57 și 115 milioane de dolari – a fost trimis între Promsvyazbank, situată pe strada Smirbovskaya din Moscova, și banca centrală a Iranului, situată pe bulevardul Mirdamad din Teheran“, arată documentele obținute de The Telegraph.

Conform jurnaliștilor, plățile secrete dezvăluie o relație mult mai profundă între Rusia și Iran decât se știa până acum. Moscova și Teheranul au ocolit, astfel, sancțiunile și metodele tradiționale de plată pentru a menține regimul iranian pe linia de plutire.

„Există temeri că plăți similare ar putea fi efectuate și astăzi, întrucât Iranul livrează drone kamikaze Shahed-136 și rachete balistice cu rază scurtă de acțiune Fath-360 în valoare de miliarde de dolari pentru a sprijini războiul Rusiei în Ucraina.“, mai scrie The Telegraph.

Livrările de numerar din Rusia au început după ce regimul iranian a reprimat cu duritate o serie de proteste legate de dificultățile economice ale țării în 2018.

Promsvyazbank ar fi efectuat prima livrare pe 13 august 2018, la o săptămână după ce Trump a semnat un decret prezidențial care impunea sancțiuni asupra Teheranului.

Această livrare a constat în 110 kg de numerar în valoare de 57,3 milioane de dolari, care probabil a fost transportată cu trenul până în portul Astrakhan, apoi cu vaporul peste Marea Caspică până în portul Amirabad și apoi până la Teheran, din nou cu trenul, explică sursa citată.

Se crede că banii erau în bancnote de 500 de euro, având în vedere greutatea și valoarea fiecărui transport, deși valoarea lor era înregistrată în dolari americani.

Anna Borshchevskaya, expertă în politica rusă față de Orientul Mijlociu, a declarat pentru The Telegraph că transferurile arată modul în care Moscova găsește modalități inventive de a „susține” regimul iranian în perioade de criză.

„Ideea este că regimul are nevoie de sprijin”, a spus ea, adăugând: „Rusia va ezita să intervină militar, dar sunt atât de multe alte lucruri pe care le poate face pentru a susține un regim”.

Discuții cruciale în Oman între SUA și Iran. Teheranul, hotărât să se apere împotriva „oricăror solicitări excesive" din partea Washingtonului

Trump se laudă cu forța militară a SUA: „Am refăcut armata și am prevenit războaie nucleare"

