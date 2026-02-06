Alertă la granița României. Un deținut a evadat din Penitenciarul Giurgiu și este căutat de polițiști

Este alertă la granița României, după ce un deținut periculos a evadat din Penitenciarul Giurgiu. Bărbatul este căutat, în aceste momente, de polițiști. El primise o întrerupere a executării pedepsei pentru 3 luni, iar vineri ar fi trebuit să se întoarcă în penitenciar.

Un deținut periculos este căutat de oamenii legii atât în Giurgiu, cât și la graniță. Bărbatul primise dreptul la o întrerupere a executării pedepsei pe o perioadă de 3 luni, din motive medicale. Vineri, 6 februarie 2026, când dreptul i-a expirat, bărbatul nu s-a mai prezentat la închisoare, notează Antena3.ro.

Deținutul nu s-a mai întors în penitenciar, după expirarea termenului de 3 luni

Bărbatul era condamnat la 6 ani și opt luni pentru viol, distrugere și lipsire de libertate. În urma deciziei instanței, deținutul a beneficiat de întreruperea executării pedepsei pentru a putea să se trateze în afara gratiilor. Acesta a susținut că suferă de boli care nu pot fi tratate la spitalul din închisoare, iar din acest motiv a întocmit solicitarea respectivă. Potrivit informațiilor, bărbatul făcuse o cerere de prelungire a acesti drept, însă această solicitare nu se judecase încă.

Autorul recomandă: