După faptă și răsplată. USR vrea Avocat al Poporului un donator care a oferit 24.000 de euro în campania lui Nicușor Dan. Mai este și beneficiar de “pensie nesimțită”

05 nov. 2025, 12:41, Actualitate
Ies la iveală informații noi despre propunerea USR cu privire la numirea Avocatului Poporului. Mai exact, fostul judecător Toni Neacșu dezvăluie că Roxana Rizoiu, propunerea USR pentru funcția menționată, este pensionar special la 50 de ani – lucru pe care USR îl contestă cu desăvârșire în spațiul public – dar și unul dintre finanțatorii campaniei președintelui Nicușor Dan, cu suma de 120.576 lei. „Iată, deci, că în politică nimic nu se pierde, totul se conservă”, a conchis Toni Neacșu.

„Este creditoare a domnului președinte, care trebuie să-i restituie această sumă până la sfârșitul anului”

Dna Roxana Rizoiu este propunerea USR pentru numirea ca Avocat al Poporului. Pentru că algoritmul politic dă, în cinismul lui, această funcție USR, probabil dna Roxana Rizoiu va fi și numită de coaliția parlamentară, fara prea mari emoții. Ieri am garantat personal profesionalismul desăvârșit al dei Rizoiu și o fac din nou. (Declarația de avere a Roxanei Rizoiu poate fi consultată AICI)

Pentru că totuși vorbim de avocatul Poporului cred că Poporul are dreptul să știe că, pe de o parte, dna Rizoiu este magistrat asimilat pensionat la 50 de ani, beneficiar deci de hulită de către chiar USR a unei pensii speciale, și, pe de altă parte, că este unul dintre finanțatorii campaniei președintelui Nicușor Dan, cu suma de 120.576 lei. Altfel spus, este creditoare a domnului președinte, care trebuie să-i restituie această sumă până la sfârșitul anului. Iată deci că în politică nimic nu se pierde, totul se conservă”, a scris Toni Neacșu. (CV -ul Roxanei Rizoiu poate fi consultat AICI)

Dominic Fritz, elogios la adresa Roxanei Rizoiu: „Are experienţa, echilibrul şi autoritatea morală”

”Avocatul Poporului trebuie să fie vocea celor care nu au putere, nu o anexă a politicului. România are nevoie de un om integru, curajos şi competent, care să apere cu adevărat drepturile cetăţenilor în faţa abuzurilor. Roxana Rizoiu are experienţa, echilibrul şi autoritatea morală necesare pentru a clădi încrederea în această instituţie”, a declarat Dominic Fritz, preşedintele USR.

Roxana Rizoiu a deţinut de două ori mandatul de agent guvernamental, în prezent ea fiind formator şi şef al catedrei CEDO, în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii

Roxana Rizoiu, propunerea USR pentru funcția de avocat al Poporului – sursă foto Adevărul

”Întreaga carieră a Roxanei Rizoiu este strâns legată de domeniul protecţiei drepturilor omului, de la perioada studenţiei, când a făcut parte din echipa câştigătoare a prestigiosului concurs René Cassin (1996), până la activitatea de reprezentare a României la CEDO şi formarea magistraţilor în domeniul drepturilor omului. Prin această nominalizare, USR reafirmă angajamentul său pentru o instituţie a Avocatului Poporului independentă profesionistă şi dedicată apărării cetăţenilor”, subliniază USR.

Sursă foto: Colaj Gândul

