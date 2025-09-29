După FCSB – Oțelul 1-0, Gigi Becali a decis: un titular iese din echipă! „Știi ce fac dacă te ascunzi de minge”

FCSB a obținut prima victorie în campionat după o serie de rezultate dezamăgitoare, 1-0 cu Oțelul Galați, dar prestația anumitor jucători tot nu l-a mulțumit pe Gigi Becali. Astfel, la finalul partidei, latifundiarul din Pipera a anunțat că va schimba, din nou, în formula de start.

Iar de data aceasta patronul a decis să umble la fotbalistul eligibil regula U21.

Becali: „Are calitate, numai că a început să fugă de joc”

Astfel, din ordinul lui Becali, Alexandru Stoian va intra titular în locul lui Mihai Toma, urmare a evoluției ultimului în meciul cu Oțelul.

„Toma are calitate, numai că a început să fugă de joc, să se ascundă de minge. Dacă te ascunzi de minge, știți ce fac eu! Stoian are tupeu, încredere, va juca Stoian de acum încolo. Îl bag în bandă, după aia, dacă suntem în avantaj, trece el atacant și Miculescu bandă”, a anunțat Becali.

Mai departe, vorbind la DigiSport, finanțatorul campioanei a analizat și șansele FCSB la calificarea în play-off. Echipa pregătită de Elias Charalambous a urcat pe locul 11 în Superliga, cu 10 puncte după primele 11 etape.

„Eu nu fac acum socotelile cu Craiova. Nu numai cu locul 6, cu tot ce e în fața noastră, Oțelul, U Cluj. Vorbeam cu MM, nici nu mai știm cu cine să ținem, cu CFR sau U. Toate echipele joacă, e greu și sunt multe în față. Noi ne batem cu U Cluj, Oțelul, dar avem Farul în față, care are vreo 5 puncte avans. Trecem și de Slobozia. Problema este UTA, CFR, care are un meci în minus. Mai mare e problema CFR decât Farul. Nu mă gândesc la Craiova acum.

Noi să fim în play-off, adică să fii în play-out ar fi rușinos.

Despre joc, faptul că după ce am înscris, am mai avut bara lui Miculescu, două ocazii Stoian singur cu portarul și Bîrligea una singur cu poarta. Am mai avut 5 ocazii. Dacă ai 5 ocazii în repriza a doua, când ai 1-0, ești mulțumit. O echipă combinativă, portughezii ăștia. Nu au calitate să marcheze gol, nu au finalitate de a marca gol. Pasează, dar nu pot da gol.

Când câștigi 3 puncte pe care le aștepți, ai și 4 ocazii de a marca, nu poți să dai vina pe niciun jucător. Nu ai cum. Adversarul în repriza a doua nu a avut nimic, nimic. Sunt și ei oameni, cum să dai vina pe cineva. Slobozia nu are cum să reziste, nici Piteștiul, părerea mea”, a declarat Gigi Becali.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Eroul FCSB din partida cu Go Ahead Eagles spune cine l-a ajutat să apere senzațional în Olanda. „Am vorbit mult și m-a montat”

Știm meciurile din Cupa României! Craiova, FCSB și Petrolul în aceeași grupă