Eroul FCSB din partida cu Go Ahead Eagles spune cine l-a ajutat să apere senzațional în Olanda. „Am vorbit mult și m-a momntat”

FCSB s-a întors cu trei puncte din chiar primul meci din gaza grupelor Europa League, 1-0 în Olanda, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles. În mare parte, victoria campioanei României i se datorează portarului Ștefan Târnovanu, ale cărui parade salvatoare i-au ținut în joc pe elevii lui Elias Charalambous.

La finalul partidei, goalkeeper-ul român a mărturisit că evoluția sa solidă a fost influențată de sprijinul primit acasă, din partea soției.

Târnovanu: „Am avut nevoie de acest meci”

„A fost un meci foarte dificil, avem mare nevoie să nu primim gol. M-a ajutat mult că am vorbit cu soția acasă și m-a montat. Am fost supărat după eșecul cu Botoșani, nu știam ce să mai fac. Aveam nevoie de acest meci. S-a văzut experiența. A semănat cu multe meciuri de anul trecut.

Au avut doar o ocazie foarte mare. Am avut intervenții bune, dar când stăm compacți câștigăm. Mai avem de îmbunătățit, dar am fost foarte bine. În campionat suntem dezastru, e jalnic că avem doar atâtea puncte. Anul trecut, am început să legăm victorii după meciul cu PAOK.

Sper ca acesta să fie meciul după care ne revenim. Bine, așa credeam și după victoria cu Aberdeen. Trebuie să legăm multe meciuri cu victorii. Această victorie e și pentru Lix. Nu am mai pomenit să ai nevoie să te operezi înainte de meci!”, a declarat Târnovanu la Digi Sport 1.

Portarul recunoaște că situația din Liga 1 este una dificilă: „În campionat suntem praf, e jalnic să avem doar 7 puncte. Sper să fie meciul care ne trezește, cum s-a întâmplat anul trecut după duelul cu PAOK. Dar pentru asta trebuie să legăm mai multe victorii la rând”.

În schimb, patronul Gigi Becali a preferat să sublinieze unitatea echipei: „Omul meciului? Să zicem Târnovanu. A scos, dar a scos ce era de apărat. Nu a fost 1 contra 1. A fost doar o singură minge mai grea, când s-a întins în dreapta. Dar a fost încet. Nu a avut vreo minge periculoasă. Toată echipa a fost omul meciului”.

Și Mihai Stoica a subliniat importanța succesului și a avut cuvinte de apreciere pentru mai mulți jucători: „Toți merită felicitări. Vreau să subliniez evoluția excelentă a lui Denis Alibec, care vine după o perioadă în care n-a jucat și a alergat de a rupt.

Pentru mine, Olaru rămâne Olaru, un jucător care face un efort extraordinar. Surpriza plăcută la meciul ăsta a fost Baba Alhassan. Cisotti la fel, a alergat extraordinar de mult. Mă bucur că a prins 45 de minute și Risto Radunovic. Sunt foarte mulți jucători care merită remarcați.

Am fost deseori ironizat, îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare. David Miculescu confirmă în Europa meci de meci. Schimbările la pauză erau discutate de dinainte. Și Malcom Edjouma a jucat foarte bine, deși a fost înlocuit.

O spun fără ironie, ne dorim cu toată inima ca și Universitatea Craiova să facă puncte în Conference League, poate mai urcăm în clasament. În Olanda, campioana pleacă direct în Liga Campionilor, câștigătoarea Cupei intră direct în faza principală”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Discurs dur după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „O porcărie! Ne-au predat o lecție”/De ce spune presa olandeză că a văzut „teatrul românilor”

Gigi Becali a criticat un jucător după Go Ahead Eagles – FCSB. Cine i-a plăcut. „Pe la el era bulevard”

Elias Charalambous, după ce FCSB a câștigat de ziua sa cu Go Ahead Eagles. „Împart această victorie cu el”

Go Ahead Eagles – FCSB 0-1 | Victorie cu golul lui Miculescu, bucurie pentru Gigi Becali