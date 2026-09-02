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După Germania și Franța, România îl convoacă pe Ambasadorul Rusiei la București la sediul MAE, pentru explicații legate de incidentele cu drone din Leipzig

După Germania și Franța, România îl convoacă pe Ambasadorul Rusiei la București la sediul MAE, pentru explicații legate de incidentele cu drone din Leipzig
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După Germania și Franța, România îl convoacă pe Ambasadorul Rusiei la București la sediul MAE, pentru explicații legate de incidentele cu drone din Leipzig, a anunțat Oana Țoiu, ministrul demis al Afacerilor Externe.

„În urma concluziei autorităților germane potrivit căreia Rusia poartă responsabilitatea pentru atacul cu drone de la Aeroportul Leipzig/Halle, acționăm în mod colectiv și ferm, în calitate de state membre ale Uniunii Europene și aliați NATO.

România își exprimă deplina solidaritate cu Germania și cu celelalte state europene care s-au confruntat cu activități hibride, ingerințe sau provocări rusești nesăbuite și persistente. România se numără printre aceste țări.

Aceste acțiuni nu vor rămâne fără răspuns.

Am decis convocarea ambasadorului Federației Ruse la București la sediul Ministerului Afacerilor Externe al României.

Mesajul nostru este clar: nu vom tolera acțiunile hibride ale Rusiei și vom răspunde uniți. Nu va exista impunitate.

Descurajarea presupune atât pregătire, cât și disponibilitatea de a impune agresorului un cost real”, a scris Oana Țoiu pe X.

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, aflat în Irlanda pentru o întâlnire cu omologii săi din UE, a anunțat, de asemenea, că l-a convocat pe ambasadorul rus la Paris.

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