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Deputatul PSD Mihai Ghigiu spune că social-democrații nu vor face nicio înțelegere cu AUR

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Deputatul PSD Mihai Ghigiu spune că social-democrații nu vor face nicio înțelegere cu AUR. Însă, parlamentarii PSD vor fi liberi să decidă cum votează la învestirea viitorului guvern.

De asemenea, Mihai Ghigiu a spus că PSD va aștepta mai întâi desemnarea premierului înainte de a discuta despre voturile AUR sau SOS România, arată Mediafax.

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Deputatul PSD Mihai Ghigiu spune că social-democrații nu vor face nicio înțelegere cu AUR

Deputatul PSD Mihai Ghigiu spune că social-democrații nu vor face nicio înțelegere cu AUR

„Cred că cel mai important în momentul de față este să vedem un premier desemnat. Plecând de la desemnarea premierului, putem discuta despre cum se va forma majoritatea. Noi am spus-o în mai multe rânduri că nu vom căuta o majoritate cu partidul AUR”, a declarat Mihai Ghigiu.

Ghigiu spune că PSD „va încerca să negocieze cu fiecare grup politic de bună-credință un viitor guvern”

El a mai subliniat că fiecare parlamentar poate vota potrivit propriei conștiințe. Ghigiu a spus că aleșii ar trebui să susțină viitorul guvern, având în vedere situația României. PSD va negocia cu grupurile politice pentru formarea viitorului guvern, dacă va primi mandatul de premier. Mihai Ghigiu spune că este prea devreme pentru discuții concrete până la desemnarea acestuia.

„Orice deputat are libertatea, conform Constituției, să voteze cum îi dictează conștiința. Și eu cred că orice deputat și senator conștient de situația în care se află România ar trebui să voteze viitorul guvern. Nu pot să vă spun ce va face un parlamentar sau altul.

PSD va încerca să negocieze cu fiecare grup politic de bună-credință un viitor guvern, dacă va primi premierul sau dacă președintele Sorin Grindeanu va fi desemnat premier. Până la acel moment, mi-e greu să vă răspund”, a afirmat acesta.

Mihai Ghigiu spune că este „convins” că vor exista discuții ulterioare, „nu neapărat cu partidul AUR”. El consideră că aleșii AUR pot susține individual viitorul guvern, dacă doresc.

„Sunt convins că vor fi discuții cu colegii, nu neapărat cu partidul AUR, pentru că ne-a arătat că, mă rog, conducerea partidului are o poziție pe care noi, în multe momente, nu o putem agrea. Dar dacă colegii din AUR vor dori să voteze acest guvern, eu cred că este normal să se întâmple acest lucru”, a adăugat Mihai Ghigiu

„Nu va exista nicio colaborare politică cu AUR”

Totodată, deputatul social-democrat a reiterat că PSD nu va face nicio înțelegere sau coaliție cu AUR. El spune că social-democrații vor cere votul tuturor parlamentarilor pentru învestirea guvernului, inclusiv al celor din AUR.

„Nu va exista nicio colaborare politică. V-am spus foarte clar, nu vom face niciun fel de înțelegere, coaliție, colaborare, cum vreți, cu partidul AUR. Am spus că vom ruga toți parlamentarii, inclusiv de la AUR, dacă au, să zic așa, responsabilitate față de România, să voteze un guvern cu puteri depline”, a mai spus deputatul PSD.

Sursă foto: Mediafax Foto

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