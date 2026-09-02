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Previziunile lui Elon Musk la reuniunea G20: Un miliard de roboți vor munci pe Planetă în următorii 10 ani. „Vor fi mai productivi decât toți oamenii la un loc”

Melania Agiu
Previziunile lui Elon Musk la reuniunea G20: Un miliard de roboți vor munci pe Planetă în următorii 10 ani. „Vor fi mai productivi decât toți oamenii la un loc”
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Miliardarul Elon Musk, directorul general al SpaceX și Tesla, anticipează că, în următorii zece ani, vor exista cel puțin un miliard de roboți umanoizi și că aceștia vor fi „mai productivi decât toți oamenii la un loc”.

Cel mai bogat om din lume a făcut aceste declarații în cadrul unei reuniuni a Grupului celor 20 (G20) din această săptămână, din SUA.

Musk a afirmat că, în decurs de un deceniu, productivitatea unui singur robot umanoid va fi de cinci ori mai mare decât cea a unui om.

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„Odată ce vor exista 1 miliard de roboți umanoizi, productivitatea lor o va depăși pe cea a întregii umanități la un loc”, a spus el.

Livrările globale de roboți umanoizi au totalizat 19.100 de unități în prima jumătate a acestui an, mai mult decât triplul celor 5.100 de unități livrate în aceeași perioadă a anului trecut. Companiile chineze au reprezentat 97% din total.

Într-un scurt interviu online cu Michael Kratsios, șeful Biroului pentru Politici Științifice și Tehnologice al Casei Albe, Musk a estimat că inteligența artificială va genera o creștere economică globală de 20% până la 30% pe an.

„IA va stimula creșterea economiei globale cu 20% până la 30%”, a afirmat el, adăugând că această cifră se ridică la 20 de trilioane până la 30 de trilioane de dolari pe an.

El a spus că, începând de anul viitor, oamenii nu vor mai putea concura cu IA în domeniul dezvoltării de software și că IA va fi capabilă să îndeplinească orice sarcină care nu necesită modelarea manuală a atomilor.

Făcând referire la Stockfish, motorul de șah care îi învinge cu ușurință pe campionii mondiali, el a afirmat că software-ul de IA va atinge nivelul de calitate al lui Stockfish la un moment dat în cursul anului viitor.

Musk a indicat penuria de energie electrică drept principalul obstacol în calea adoptării IA.

„Ne așteptăm la un deficit de aproximativ 15 gigawați anul viitor”, a spus el, subliniind că oferta de energie electrică nu ține pasul cu ritmul de producție al cipurilor pentru IA.

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