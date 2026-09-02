Politica de austeritate a guvernului Bolojan nu a ținut cont deloc de oameni, a declarat jurnalista Corina Drăgotescu în emisiunea Ai Aflat! de miercuri. Fosta realizatoare de la Realitatea TV îi reproșează premierului demis viziunea de contabil, care l-a făcut să ignore nevoia unor mimine explicații în fața românilor. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.
Invitata jurnalistului Ionuț Cristache a făcut un apel în direct, în studioul Gândul, către premierul Bolojan ca acesta să nu mai trateze românii ca pe simple obiecte.
Corina Drăgotescu a cerut explicații de la președintele PNL și actual premier interimar, pe care l-a acuzat că nu a pregătit deloc societatea pentru măsurile de austeritate.
„Suntem niște oameni în partea asta, domnul Bolojan, uitați-vă la mine. Suntem niște oameni, nu suntem niște vite. Uitați-vă la mine, domn’ Bolojan, domn’ Bolojan, cu degetelul. Nu suntem niște vite. Suntem niște oameni care avem nevoie de explicații. E clar? I-am zis bine? Eu am nevoie de explicații. Au nevoie de explicații. Au nevoie, că nu înțeleg ce li se întâmplă.
Păi Băsescu când a venit și a zis populației, Am două variante. Populația a ales atunci. Am varianta să cresc TVA-ul sau să tai pensiile. A ieșit populația în stradă și a zis, Nu tăiați pensiile. Și au crescut TVA-ul. Deci așa s-a făcut politică. S-a făcut politică încercând să implici societatea. Nu să dai societatea la o parte și să-ți iei deciziile pe care tu, ca un contabil, le consideri necesare. Un politician nu este un contabil. Un politician este o persoană care răspunde și conduce o turmă a electoratului, Are grijă de turma lui. Bine, în sens biblic, dacă vreți, că toți eram o turmă.