Politica de austeritate a guvernului Bolojan nu a ținut cont deloc de oameni, a declarat jurnalista Corina Drăgotescu în emisiunea Ai Aflat! de miercuri. Fosta realizatoare de la Realitatea TV îi reproșează premierului demis viziunea de contabil, care l-a făcut să ignore nevoia unor mimine explicații în fața românilor. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Invitata jurnalistului Ionuț Cristache a făcut un apel în direct, în studioul Gândul, către premierul Bolojan ca acesta să nu mai trateze românii ca pe simple obiecte.

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Relansarea investițiilor

Scăderea deficitului bugetar

Eliminarea CASS pentru mame

Creșterea pensiilor Vezi rezultate

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„ Românii nu înțeleg ce li se întâmplă ”

Corina Drăgotescu a cerut explicații de la președintele PNL și actual premier interimar, pe care l-a acuzat că nu a pregătit deloc societatea pentru măsurile de austeritate.

„Suntem niște oameni în partea asta, domnul Bolojan, uitați-vă la mine. Suntem niște oameni, nu suntem niște vite. Uitați-vă la mine, domn’ Bolojan, domn’ Bolojan, cu degetelul. Nu suntem niște vite. Suntem niște oameni care avem nevoie de explicații. E clar? I-am zis bine? Eu am nevoie de explicații. Au nevoie de explicații. Au nevoie, că nu înțeleg ce li se întâmplă.

„Aș vrea ca Bolojan să iasă și să își pună cenușă în cap”

Dacă venea Bolojan și spunea , Dom’le, uite, o să reduc întâi pensiile. O să iau banii aia pentru sănătate, că nu mai avem. Și cineva întreba, poate din public, un ziarist întreba, Dom’le, dar ce s-a întâmplat cu banii de la sănătate? Dom’le, uite, s-au dus pe asta, pe asta. Bine, ok, mai strângem cureaua un pic. Uite, o să urmeze… Nu să vii peste noapte a doua zi să zici pac, pac, pac”.

Aș vrea ca Bolojan să iasă și să își pună cenușă în cap, a completat invitata.

Băsescu a consultat poporul

În context, realizatoarea de televiziune a amintit un caz similar din perioada Băsescu, când românii au fost nevoiți să facă față marii crize financiare globale. Puterea de atunci a apelat la popor, a amintit Drăgotescu.