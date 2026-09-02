Prețul la motorină și benzină a crescut din nou, la o zi după scăderea accizei cu 25%

La doar o zi de la scăderea cu 25% a accizei la combustibilul diesel, benzinăriile Rompetrol și MOL au majorat miercuri, 2 septembrie, prețul la benzină și la motorină. O scumpire a prețului la benzină s-a observat și la stațiile OMV Petrom, deși marți, 1 septembrie, tariful scăzuse cu 17 bani, notează Profit.ro.

Majorările de marți ale prețului la stațiile de pompare a carburanților ar fi putut fi cauzate creșterea cotațiilor internaționale la produse petroliere. În cazul motorinei, tarifele au ajuns la niveluri record, comparativ cu cele ale țițeiului, mai notează sursa citată.

În urma scumpirii de miercuri, un litru de motorină standard costă 10,18 lei în stațiile Rompetrol (scumpire cu 15 bani/l) și 10,14 în cele MOL (majorare cu 11 bani/i).

Benzina standard poate fi achiziționată cu 9,59 de lei/l, în stațiile Rompetrol, care au scumpit-o cu 5 bani/l, dar și la stațiile MOL care au majorat prețul cu 2 bani/l.

Și OMV Petrom a scumpit benzina cu 4 bani/l, aceasta ajungând la 9,55 lei în stațiile Petrom și la 9,61 lei în cele OMV. Prețul motorinei a rămas deocamdată neschimbat în rețeaua liderului pieței.

Intensificarea conflictelor în plan extern, cauza principală a majorării prețurilor la combustibil

Ministerul Finanțelor nu mai poate interveni asupra accizelor potrivit legii votate în Parlament, având în vedere că procentul maxim cu care aceasta poate fi redusă este de 25%, aplicat, începând de marți.

Printre cauzele noilor dezechilibre de pe piața combustibililor, se numără reluarea conflictului din Orientul Mijlociu, precum și interdicția Rusiei asupra exporturilor de motorină, pe fondul atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor rusești. Doar în această săptămâna prețul la combustibil diesel a atins niveluri record.

Tensiunea de pe piață este mai evidentă în cazul motorinei din Europa, unde diferența de preț dintre un baril de țiței și motorina rafinată din acesta, a atins marți un maxim record de 79 de dolari pe baril.