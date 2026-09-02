Aproape 20 de kg de argint vechi de o mie de ani, descoperite de un bărbat în curtea proprie. Unde se află cel mai mare tezaur monetar viking

În timp ce îşi construia o terasă în curte, un proprietar din Danemarca a descoperit o comoară: peste 18,5 kilograme de argint vechi de o mie de ani, îngropate în pământ. O analiză ulterioară a scos la iveală faptul că e vorba despre cea mai mare comoară de argint din epoca vikingă (793-1066) cunoscută cercetătorilor, potrivit revistei Live Science, citată de Agerpres. „Este ca şi cum ai găsi un seif din epoca vikingă”, au declarat cercetătorii. Tezaurul a fost trimis spre evaluare la Muzeul Naţional al Danemarcei.

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Este vorba de aproape 700 de obiecte de argint, inclusiv lingouri de argint, bijuterii, 47 de monede întregi şi fragmente de monede şi o amuletă reprezentând ciocanul lui Thor, un obiect care a fost adesea interpretat ca un semn de protecţie şi un indiciu că proprietarul său credea în panteonul zeilor nordici. Aproximativ 320 dintre aceste obiecte se aflau într-un vas de lut, în timp ce restul era în pământ. Comoara este de aproape trei ori mai mare decât cea mai mare comoară de argint anterioară din epoca vikingă din Danemarca.

Unul dintre lingourile de argint este gravat cu rune, un sistem de scriere folosit de oamenii din Scandinavia în timpul epocii vikinge. Inscripţia ar putea spune „hutu”, care ar putea reprezenta numele unei persoane sau semnul proprietarului, conform declaraţiei.

Bărbatul care a dorit să-și păstreze anonimatul a găsit comoara veche de 1.100 de ani în timp ce construia o terasă în localitatea Rebild, primăvara trecută. În timp ce săpa, a lovit ceva care a scos un sunet ciudat.

„Ar fi trebuit să fie doar câteva ore de muncă grea de grădinărit pentru îndepărtarea ierbii încăpăţânate, a pietrelor şi a pietrişului pentru o nouă terasă placată cu dale, dar s-a dovedit a fi cea mai mare surpriză din viaţa mea”, au susţinut cel care a descoperit tezaurul.

Monedele includ doi penny anglo-saxoni de argint bătuţi în timpul domniei regelui Edward cel Bătrân (a domnit între 899 şi 924), fapt care sugerează că tezaurul datează din secolul al X-lea.

Dovezi din epoca vikingilor atestă legăturile Danemarcei cu regiuni din Europa

Există, de asemenea, monede islamice în tezaur şi, împreună cu monedele anglo-saxone, oferă dovezi că Danemarca din epoca vikingilor avea legături puternice cu vaste regiuni ale Europei, precum şi cu regiuni îndepărtate din est, potrivit lui Torben Sarauw, manager de patrimoniu cultural la Muzeul Iutlandei de Nord. Există deja dovezi ample ale legăturilor lumii islamice cu scandinavii în timpul epocii vikinge, inclusiv o descoperire recentă a faptului că monedele vikinge dintr-un tezaur găsit în Danemarca erau făcute din bani islamici topiţi.

„Când analizăm greutatea obiectelor de argint, comoara dezvăluie informaţii despre practicile economice din epoca vikingă. Comoara nu constă doar din obiecte frumoase. Majoritatea fac parte dintr-un sistem de valori structurat în funcţie de greutate”, a declarat Sarauw.

Tezaur structurat după valoarea pieselor

De fapt, toate lingourile de argint şi unele dintre brăţări şi fragmente de argint pot fi organizate în grupe specifice de greutate. Acest lucru indică faptul că tezaurul era structurat după valoarea pieselor.

„Comoara arată atât de clar cum a funcţionat argintul ca avere şi mijloc de plată în epoca vikingă. Este ca şi cum ai găsi un seif din epoca vikingă”, a mai spus Sarauw.

Nu este clar de ce a fost îngropat tezaurul. Este posibil să fi fost ascuns în apropierea unei aşezări vikinge, de-a lungul unui drum acum dispărut sau amplasat într-o locaţie mai îndepărtată şi secretă, potrivit publicației. Răspunsul la această întrebare ar necesita investigaţii arheologice majore, care sunt imposibil de realizat în zona unde a fost descoperită comoara.