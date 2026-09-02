Cătălin Drulă, fostul ministru al Transporturilor, din partea USR, a transmis un mesaj în limba maghiară, adresat UDMR, după scandalul din Camera Deputaților. El acuză partidul că a ajutat facțiunile politice extremiste să obțină un sprijin în Parlament.

Cătălin Drulă, deputat USR, acuză UDMR că a ajutat Partidul Social Democrat să ofere funcții în conducerea Camerei Deputaților partidelor AUR și S.O.S. România. Ulterior, USR și PNL au contestat decizia la CCR.

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Drulă: „De ce a ajutat UDMR extremismul să capete putere și mai mare?”

Cătălin Drulă acuză UDMR că a ajutat partidele extremiste să câștige mai multă putere în Parlament. El susține că, prin votul UDMR, AUR și S.O.S. România au ajuns să aibă patru reprezentanți în conducerea Camerei Deputaților, față de doi ai USR și PNL.

„Cum a ajutat ieri UDMR extremismul să câștige teren în Parlamentul României. Dragi prieteni maghiari, citiți până la capăt.

De ieri, în conducerea Camerei Deputaților au fost înlocuiți doi membri de la USR și PNL cu doi membri de la AUR și SOS. Și asta s-a întâmplat cu votul UDMR.

Cu votul UDMR, de ieri, partidele extremiste cu care UDMR pretinde că se luptă au acum 4 reprezentanți (3 AUR + 1 SOS) față de partidele de dreapta USR+PNL care au doar 2 reprezentanți.

Și asta în condițiile în care USR+PNL au 94 deputați în timp ce AUR+SOS au 75 deputați. O matematică strâmbă care s-a putut realiza doar cu votul celor de la UDMR.

De ce a ajutat UDMR extremismul să capete putere și mai mare? Aceasta este o întrebare pe care alegătorii trebuie să o pună reprezentanților lor în Parlamentul României”, a transmis Drulă, printr-o postare pe Facebook.

De unde au pornit discuțiile?

Marți, 1 septembrie, Sorin Grindeanu a supus la vot noua conducere a Biroului Permanent al Camerei Deputaților. USR și PNL au pierdut câte un loc față de sesiunile parlamentare anterioare..

PNL și USR au acuzat PSD că ar fi favorizat AUR și S.O.S. România la conducerea Camerei Deputaților. Cele două partide susțin că reprezentanții lor au fost înlocuiți și anunță că decizia este contestată la CCR.

În urma întrunirii pentru alegerea noului Birou Permanent al Camerei Deputaților, social-democrații au reacționat la boicot. Sorin Grindeanu, de pildă, a susținut că „PNL și USR își plâng funcțiile, în timp ce românii așteaptă un Guvern”. Mai multe detalii AICI.

Sursă foto: Facebook Cătălin Drulă, Mediafax Foto