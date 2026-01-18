Prima pagină » Actualitate » După întâlnirea cu Nicuşor Dan, comandantului suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) în România merge la Sibiu şi Braşov

Luiza Dobrescu
18 ian. 2026, 17:59, Actualitate
Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, din Cincu, și la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu vor primi vizita comandantului suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) în România, generalul Alexus G. Grynkewich. 

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și comandantul Comandamentului Forțelor Armate ale SUA din Europa (USEUCOM), vor efectua marți, 20 ianuarie, o vizită de lucru la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, din Cincu, și la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu.

„Vizita celor doi lideri militari subliniază angajamentul ferm al României și al NATO pentru consolidarea securității regionale și pentru întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul sud-estic al Alianței”, transmite MApN.

La Sibiu, cei doi oficiali vor susține, de la ora 11.00,  declarații de presă la sediul HQ MNC-SE, urmate de o sesiune de întrebări și răspunsuri.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicuşor Dan se întâlneşte la Cotroceni cu şeful forţelor NATO din Europa

Aliații G7 ai Ucrainei vor face presiuni asupra lui Donald Trump în discuțiile critice de la Davos

