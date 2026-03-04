Bolojan atacă PSD: „Comunicatul pe care l-au dat este în contradicție cu realitatea”

„Comunicatul PSD e în contradicție cu realitatea și cu ce s-a întâmplat azi la ședința coaliției”, a declarat Ilie Bolojan la B1 TV. Premierul a avertizat că acest comunicat ar putea genera blocaje în coaliția de guvernare.

Premierul Ilie Bolojan a respins acuzațiile PSD și a afirmat că discuțiile din ședința de coaliție s-au desfășurat în parametri normali.

„Astăzi, la şedinţa de coaliţie, ne-am închis în bună regulă şi vă rog să-i întrebaţi pe ceilalţi participanţi dacă au fost ceva discuţii contradictorii pe aceste propuneri. Întâlnirea a fost de dimineaţă, a fost în bună regulă, a rămas că se vor face ultimele corecturi, că se va trimite până la sfârşitul acestei săptămâni bugetul, în detaliu, către toate partidele şi că săptămâna viitoare, la mijlocul săptămânii, miercuri sau joi, guvernul va trimite bugetul la Parlament în vederea adoptării. Când am venit la dumneavoastră am văzut acest comunicat.”

Șeful Executivului susține că varianta prezentată de social-democrați se află „în contradicție totală cu realitatea”.

„Comunicatul PSD e în contradicție cu realitatea și cu ce s-a întâmplat azi la ședința coaliției. E de neînțeles de ce, atunci când discutăm lucruri serioase, în ședințe lucrurile se derulează normal, după care comunicatele sunt departe de realitate. Cred că asta nu ajută nici PSD, nici coaliția.”

Bolojan a spus că prioritar este bugetul statului și absorbția fondurilor europene, dincolo de neînțelegerile din coaliție.

„Încearcarea de a te poziționa într-o manieră în care, deși ești în coaliție și participi la decizii, ai toate datele care fundamentează baza adoptării acestor decizii (…) Cel mai important lucru e un buget corect construit care să permită autorităților să lucreze și absorbția fondurilor europene.”

PSD a anunţat, miercuri, că premierul Bolojan a provocat un nou blocaj în Coaliţie după ce, deliberat, a inclus în proiectul său de buget prevederi care contravin total solicitărilor partidelor care îi asigură sprijinul în Parlament şi precizează că, după primirea formei finale a proiectului de buget, conducerea PSD se va reuni pentru a decide acţiunile ce se impun.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat. În mod deliberat, premierul a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care îi asigură sprijinul parlamentar”, se arată în comunicatul PSD.

AUTORUL RECOMANDĂ: