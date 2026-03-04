Pașii de urmat în deschiderea unui dosar de daună auto. Ce nu trebuie să omiți

Procesul de deschidere a unui dosar de daună devine esențial, fiind punctul de plecare în relația cu societatea de asigurări. De modul în care este gestionată această etapă depinde rapiditatea cu care vom primi despăgubirea și, implicit, revenirea la normalitate. Lucrurile sunt simple atunci când știi exact ce ai de făcut și ce documente trebuie pregătite.

Cu se desfășoară gestionarea unei daune și responsabilitățile persoanei asigurate. Totul începe imediat după producerea evenimentului. Indiferent că vorbim despre un accident rutier, o inundație sau un incendiu, este important ca situația să fie documentată corect. Fotografii, declarații, procese-verbale și orice alte dovezi pot avea un rol decisiv în evaluarea ulterioară, explică BZI.

Asiguratul are obligația de a notifica asiguratorul într-un termen specificat în poliță. De regulă, acest termen este de câteva zile lucrătoare. Comunicarea rapidă ajută la demararea procedurilor interne și la programarea constatării. În această etapă, un inspector de daune analizează pagubele și stabilește amploarea lor. Este recomandat ca persoana păgubită să fie prezentă și să ofere toate informațiile relevante, pentru a evita eventuale neclarități.

Un alt aspect important ține de completarea corectă a documentației. Orice informație eronată sau incompletă poate întârzia procesul. De aceea, este util să citești cu atenție cererile și formularele primite, iar dacă apar nelămuriri, să ceri explicații suplimentare. Companiile de asigurări au, de regulă, call-center sau consilieri dedicați care pot ghida clienții pas cu pas.